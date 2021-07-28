Çok kavrulmuş kahvede ‘Akrilamid’ tehlikesi! Vatandaşlar dikkat
Çok kavrulmuş kahve tüketenler dikkat. Çünkü iddiaya göre; kahve çekirdekleri çok yüksek ısıda kavrulunca ortaya kanserojen olduğu iddia edilen “akrilamid” isimli madde çıkıyor. Aile hekimi ender saraç ise bu kahvelerin yerine az kavrulmuş Türk kahvesini öneriyor.
Çok kavrulmuş kahve severler dikkat. Çünkü kahve çekirdekleri bu yöntemde 250 dereceye varan bir ısıyla kavruluyor.
Sonrasında ise ortaya kanserojen olduğu iddia edilen "akrilamid" isimli bir madde ortaya çıkıyor.
Uzman Dr. Ender Saraç kahvelerdeki bir başka tehlikeye daha dikkat çekiyor. Ender Saraç, "Uzun süre kavrulmuş kahvelerin içerisindeki akrilamid maddesi çok tehlikeli." dedi.
Saraç, "Eskilerden cipslerde ya da kavrulmuş ekmeği kabuğunda da vardı. Bu maddenin de fareler üzerinde yapılan deneylerde kansorejen olabileceği yönünde ciddi görüşler var." ifadelerini kullandı.
Ender Saraç, "İçine konan glikoz şurubunun, mısır şurubunun yanı sıra sentetik aramolar oldukça tehlikeli. Aslında içilen şey bir kahve değil kimyasal madde bombardımanı da olabilir." diye konuştu.
Doktor Ender Saraç'a göre çok kavrulmuş kahveler yerine günde 1 adet en az Türk kahvesi tüketmek lazım. Kahve içerisinde birçok yararlı maddeyi bulundan bir ürün olarak öne çıkıyor.
Vatandaşların A Haber mikrofonlarına söyledikleri
- Bende çok filtre kahve içiyorum. Çok kavrulmuş kahvede tehlike olduğunu bilmiyordum.
- Ben buna çok inanamadım. Kahve bence yararlı bir ürün.
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