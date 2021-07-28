Çok kavrulmuş kahvede ‘Akrilamid’ tehlikesi! Vatandaşlar dikkat

Ender Saraç, "İçine konan glikoz şurubunun, mısır şurubunun yanı sıra sentetik aramolar oldukça tehlikeli. Aslında içilen şey bir kahve değil kimyasal madde bombardımanı da olabilir." diye konuştu.

Doktor Ender Saraç'a göre çok kavrulmuş kahveler yerine günde 1 adet en az Türk kahvesi tüketmek lazım. Kahve içerisinde birçok yararlı maddeyi bulundan bir ürün olarak öne çıkıyor.