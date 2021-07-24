Hassa’da su kesintisi! Vatandaş canından bezdi! Peki sebebi ne?
Hatay Hassa'daki su kesintisi vatandaşları mağdur etti. Peki kesintinin sebebi ne? Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur canlı yayında aktardı.
Son zamanlarda Hatay genelindeki su kesintileri devam ediyor. Su kesintisinin yaz mevsimine gelmesi ve Kurban Bayramı'na denk gelmesi vatandaşı mağdur etti.
Bölgeden son gelişmeleri canlı yayında aktaran A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur şöyle konuştu:
"Hassa ilçesine bağlı Akbez Mahallesi'nde günlerdir su kesintisi yaşanıyor. İnsanlar bayramı maalesef susuz geçirdi. İlçe belediyesi tankerler insanlara su dağıtıyor.
İnsanların temizlik yapabilmeleri için su ihtiyacı karşılanmaya çalışılıyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi insanlara su getiremedi. Bu nedenle insanlar ilçe belediyesinin getirmiş olduğu su ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor.
Devlet Su işleri 5 yıl önce bunun önlemini almaya başladı ve birçok yere su deposu inşa etti. Bunun yanında arıtma tesisi yaptı. Baraj yaptı ve insanların su ihtiyacını karşılamak için adımlar attı.
Ancak CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi HATSU, DSİ'nin gerçekleştirmiş olduğu projeleri il geneline yayamadı ve dolayısıyla şu anda insanlar su sorunu yaşıyor."
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