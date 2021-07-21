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Atık camlar süs eşyasına dönüşüyor! Ev kadınlarına gelir kapısı oldu

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Giriş Tarihi: 21.07.2021 Güncelleme Tarihi: 21.07.2021
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Atık camlar süs eşyasına dönüşüyor! Ev kadınlarına gelir kapısı oldu

Edirne'de ev kadınları atık camlardan süs eşyası tasarlıyor. Bu aktiviteyle de hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de zamanlarını verimli geçiriyorlar.

Görüntüler Edirne'den. Atık camları sanata dönüştürüyorlar.

Edirne Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan cam süs eşyası kursunda binlerce kadın atıl durumda bulunan camları tekrar değerlendirerek evlere süs eşyası haline getiriyor.

Cam işçiliğinin püf noktalarının öğretildiği kursta, birbirinden farklı tasarımlara imza atılıyor.

Ev kadınları aynı zamanda hobi olarak başladıkları cam süs eşya yapımında zamanla meslek haline getirdiler gördüğünüz bu atık malzemelerden geri dönüşüme katkı olması amacıyla yaptıkları süs eşyasıyla aynı zamanda evlerinin ekonomisine de büyük katkı sağlıyorlar.

Öte yandan gelire dönüşen atık camlar, çevre bilincinin oluşumuna da katkı sağlıyor.

Sanata dönüşen atıklardan bir görüntü

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