Atık camlar süs eşyasına dönüşüyor! Ev kadınlarına gelir kapısı oldu

Ev kadınları aynı zamanda hobi olarak başladıkları cam süs eşya yapımında zamanla meslek haline getirdiler gördüğünüz bu atık malzemelerden geri dönüşüme katkı olması amacıyla yaptıkları süs eşyasıyla aynı zamanda evlerinin ekonomisine de büyük katkı sağlıyorlar.