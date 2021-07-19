Şile’de bir emeğin hikayesi! Herkesin yardımına koşuyor

Hem hayvancılık yapıyor hem bahçe ekiyor hem de odun kesiyor. Şile'nin Bıçkıdere Köyü'nde doğup büyüyen Murat Subaşı geçimini bu şekilde sağlıyor.

Murat Subaşı, "Burada odunculuk yapıyoruz bağ bahçe hayvancılık… Dedelerimiz Artvin'den gelme buraya göç ettiler. İşte biz de burada geçinip gidiyoruz. Dedelerimiz öldü gitti köyümüzün hali bu şu anda." dedi.

Murat Subaşı, doğup büyüdüğü Bıçkıdere Köyü'ne, aşkla bağlı. İşine de her gün aynı heyecanla başlıyor.