Kurban pazarında bayram yoğunluğu! Fiyatlarda düşüş var mı?
ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Bugün Arefe. Bayram öncesi, kurban pazarlarında hareketlilik arttı. Peki son durum ne? Fiyatlar düşüş var mı? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş notlarıyla kurban pazarından aktardı.
Alibeyköy Çobançeşme kurban pazarındayız. Artık son kurbanlıklar satılıyor. A Haber mikrofonlarına konuşan Kurban pazarında çadır kuran esnaf Engin Korkmaz 33 kurban getirdiğini ve 30 tanesini sattığını ifade etti.
Engin Korkmaz, "Bugün kalan kurbanları da satacağımızı düşünüyoruz. 650 kilo olan bir hayvanımız var. 18 bin lira istiyoruz. " dedi.
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