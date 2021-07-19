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Araçlarda “Hileli Airbag” tehlikesi! Devre dışı olabilir

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.07.2021 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021
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Araçlarda “Hileli Airbag” tehlikesi! Devre dışı olabilir

Araçlarda hayati öneme sahip olan “airbag” yani hava yastıklarında da maalesef hileler olabiliyor. Öyle ki bazı araç sürücüleri, bozulan ya da açılan airbagleri tamir ettirmek yerine direnç taktırıp sistemi devre dışı bırakıyor. Bu da ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.

Otomobillerimizde can güvenliğini sağlayan en önemli parçalardan birisi de airbagler.

Peki kullanmış olduğunuz otomobilin airbagleri çalışıyor mu? İşte bunu yalnızca uzmanlar anlayabiliyor.

İşte airbag ustası Gaffari Atlıhan'ın A Haber mikrofonlarına söyledikleri:

"Airbagler saniyenin 10'da 1'i hızında çalışır. Ve bunun patlak olup olmadığını bir sürücü anlayamaz.

Araçların genellikle önünde darbe sensörleri vardır. Kaza esnasında airbagin patlak olup olmadığını bir sürücü kesinlikle anlayamaz. Bunu ancak usta anlayabilir.

Diyot dediğimiz malzemelerimiz var. Bunlar drençtir. Bu drençler fünye tamir edilmeden kullanılarak araç beyni kandırılıyor. Buda airbag lambasını söndürüyor. İnsanlar bu şekilde araçlarda airbagin olup olmadığını anlamıyor."

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