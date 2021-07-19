Araçlarda “Hileli Airbag” tehlikesi! Devre dışı olabilir

Diyot dediğimiz malzemelerimiz var. Bunlar drençtir. Bu drençler fünye tamir edilmeden kullanılarak araç beyni kandırılıyor. Buda airbag lambasını söndürüyor. İnsanlar bu şekilde araçlarda airbagin olup olmadığını anlamıyor."





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