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Kavurucu sıcaklar geliyor! Bayramda hava nasıl olacak?

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.07.2021 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021
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Kavurucu sıcaklar geliyor! Bayramda hava nasıl olacak?

Kısıtlamanın olmadığı bayramda plan yapanlar için 'Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?' sorusu önem taşıyor. Meteoroloji'nin yayınladığı tahmin haritasına göre bayramda yurdun büyük bölümünde kavurucu sıcaklar hakim olacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik değerlendirdi.

Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik'in açıklamaları:

"Şu anda sıcaklıklar özellikle Kuzey iç ve doğu kesimlerde yani yurdun güney batısı hariç tamamında mevsim normallerinin üstünde 6-10 derece fazla seyrediyor.

Yarın da Türkiye'de sıcak hava hakim olacak. Bayramın ilk günü yağış beklemiyoruz. Sıcaklıklar aynı bu şekilde olacak.

Kavurucu sıcaklar İç Anadolu Bölgesi, Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini gösterecek. Ancak Çarşamba gününden küzey bölgelerimizi etkileyecek.

Yurt genelinde Perşembe gününden itibaren sıcak hava etkisini azaltacak ve mevsim normallerine inecek."

İLK GÜN HAVA SICAK KAVURACAK

Öte yandam Kurban Bayramı'nın birinci gününde ülke genelinde yağış beklenmezken, iki ve üçüncü gün Marmara ile Karadeniz bölgelerinde yer yer sağanak öngörülüyor. Bayramın dördüncü gününde Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı'na ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.Buna göre, arife günü ve bayramın birinci günü ülkede önemli bir yağış beklenmiyor. Havanın kuzey kesimlerde parçalı bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.Bayramın ikinci ve üçüncü gününde Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve güney bölgelerinde ise parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.

Bayramın dördüncü gününde Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı değerlendiriliyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE BAYRAM SICAK GEÇECEK&NBSP;

Kurban Bayramı süresince en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul'da 31-34, Ankara'da 36-40, İzmir'de 32-36 derece olması bekleniyor. Sıcaklıkların, Antalya'da 33-36, Samsun'da 29-31, Erzurum'da 30-34 ve Diyarbakır'da 40-43 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ila 16.00 saatlerinde yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar başta olmak üzere sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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