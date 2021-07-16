16 Temmuz 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri A Haber vatandaşın sesi oldu: Otobüs biletlerinde tavan fiyat uygulaması

A Haber vatandaşın sesi oldu: Otobüs biletlerinde tavan fiyat uygulaması

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.07.2021 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021
ABONE OL
A Haber vatandaşın sesi oldu: Otobüs biletlerinde tavan fiyat uygulaması

Kurban Bayramı’nın gelmesiyle hem turizm canlandı hem çarşı-pazar hareketlendi. Hayvan alım-satımları devam ediyor, AVM’lerde hareketlilik var ve kapanış saatlerinin uzatılması isteniyor. Otellerde doluluk oranı yüzde 100 ulaştı. Ulaşım durumu da söz konusu. Tüm gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

Faruk Erdem'in A haber canlı yayında gündeme dair değerlendirmeleri:

Pandemi döneminde otobüslerde yüzde 50 kuralı uygulanıyordu ve fiyatlar yükselmişti. Normalleşmenin başlamasıyla fiyatlar aşağı doğru düşmedi. Biz bunları A Haber'de ekranlara getirdik. Ve sesimiz duyuldu bu vatandaşın sesiydi.

Otobüsler kendilerini düzeltmediği için otorite buraya karşı gereken adımı atıyor. Bir fırsatçılık olmasaydı buna da gerek kalmayacaktı. Resmi Gazete'de yayımlandı artık tavan fiyattan daha fazla fiyat uygulanamayacak.

OTOBÜS BİLETLERİNDE TAVAN FİYAT UYGULAMASI

Mesafe(km) Tarife (TL) Mesafe (km) Tarife (TL)

101-115 84 651-700 174

116-130 90 701-800 180

131-150 96 801-900 198

151-175 102 901-1000 222

176-200 108 1001-1100 241

201-250 114 1101-1200 264

251-300 126 1201-1300 282

301-350 132 1301-1400 306

351-400 138 1401-1500 329

401-450 144 1501-1625 353

451-500 150 1626-1750 370

501-550 156 1751-1875 394

551-600 162 1876-2000 417

601-650 168 2001 ve üzeri 441

Enflasyonla mücadele sadece Merkez Bankası ya da Para Politikası ile olacak bir durum değil. Bu fiyatlama ve fırsatçılık alışkanlıklarının yok edilmesi lazım. Maalesef bizde talep oldu hemen fırsatçılık ortaya çıkıyor. İşte bunları önleyecek komiteler kuruluyor.

8 MİLYON ASGARİ ÜCRETLİYE 16 MİLYAR LİRA

1 milyon 860 bin işyeri yararlanacak. 8 milyon işçi için ödenecek. İşçi başına 75 lira verilecek.

BUNLARA DİKKAT!

* Ev hizmetlisi çalıştıran işveren de asgari ücret desteği alacak.

* İşverenlere asgari ücret desteği 12 ay sürecek, başvuruya gerek yok.

* Aylık prim belgesinin süresinde bildirimi zorunlu.

* Prim borcu olması desteği almakta engel değil.

* Prime esas kazancı eksik bildirenler yararlanamayacak.

* Muvazaalı işlemde verilen destek gecikme cezası ile geri alınacak.

10 YIL ÇALIŞANA FAZLA TAZMİNAT

* Kıdem tazminatı tavanı 7 bin 639 liradan 8 bin 284 liraya çıktı

* Brüt maaşı tavanı aşanların her yıl için 645 lira avantajı oluştu

* 10 yıl çalışanın tazminatı 76 bin 390 liradan 82 bin 840 liraya yükseldi

* Kazanç 6.450 tl olacak

* Tazminat 1 ocak'ta yeniden artacak

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA