A Haber vatandaşın sesi oldu: Otobüs biletlerinde tavan fiyat uygulaması

Faruk Erdem'in A haber canlı yayında gündeme dair değerlendirmeleri:

Pandemi döneminde otobüslerde yüzde 50 kuralı uygulanıyordu ve fiyatlar yükselmişti. Normalleşmenin başlamasıyla fiyatlar aşağı doğru düşmedi. Biz bunları A Haber'de ekranlara getirdik. Ve sesimiz duyuldu bu vatandaşın sesiydi.

Otobüsler kendilerini düzeltmediği için otorite buraya karşı gereken adımı atıyor. Bir fırsatçılık olmasaydı buna da gerek kalmayacaktı. Resmi Gazete'de yayımlandı artık tavan fiyattan daha fazla fiyat uygulanamayacak.