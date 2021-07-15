Türkiye’nin destan yazdığı gece: 15 Temmuz! Şehidimizin babası A Haber’de konuştu
15 Temmuz gecesi FETÖ’cü alçaklar millet “Dur” dedi ve Türkiye’nin işgal edilmesini engelleyerek toprak bütünlüğünü korudu. Halkın mermilere bedenlerini siper ettiği destansı gecede şehit düşen Murat Kocatürk’ün babası Bayram Kocatürk o gece yaşananları A Haber canlı yayınından anlattı.
Şehit babası Bayram Kocatürk'ün canlı yayında yaptığı açıklamalar:
"15 Temmuz'dan 3 ay önce Suriye'ye Türkmen Dağı'na gitti şehit olmak için. Bir zaman sonra telefon edip şehitliğin nasip olmadığını söyledi. Bir arkadaşıyla geldi. Onunla Karabağ'a gideceklerdi.
O zaman 15 Temmuz yaşandı. Suriye'den geldikten sonra 10-15 günde bir bana "şehit olacağım" deyip dururdu. Ben korkudan nedenini bile soramıyordum.
Bir insanın önceden öleceğini bilmesi ya da şehit olacağını bilmesine kimse dayanamaz. Ama Rabbim oğluma sabırlar verdi ve istediğine kavuştu.
Darbeyi televizyonda gördü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı sonrası abdest aldı. Sonra kapıya gidip dönüp bana tebessüm ederek baktı. Bana orada veda ediyormuş sonradan anladık tabi bunları."
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