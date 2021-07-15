Türkiye’nin destan yazdığı gece: 15 Temmuz! Şehidimizin babası A Haber’de konuştu

Şehit babası Bayram Kocatürk'ün canlı yayında yaptığı açıklamalar:

"15 Temmuz'dan 3 ay önce Suriye'ye Türkmen Dağı'na gitti şehit olmak için. Bir zaman sonra telefon edip şehitliğin nasip olmadığını söyledi. Bir arkadaşıyla geldi. Onunla Karabağ'a gideceklerdi.

O zaman 15 Temmuz yaşandı. Suriye'den geldikten sonra 10-15 günde bir bana "şehit olacağım" deyip dururdu. Ben korkudan nedenini bile soramıyordum.