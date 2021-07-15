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Karanlığın aydınlığa kavuştuğu 15 Temmuz gecesi TBMM'de neler yaşandı?

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.07.2021 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021
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Karanlığın aydınlığa kavuştuğu 15 Temmuz gecesi TBMM'de neler yaşandı?

15 Temmuz gecesi hainlerin hedef aldığı noktalardan biri de milletin temsil noktası olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ydi. FETÖ’cü hainler o gece Meclis’i bombaladı ancak direnişle karşılaştı. O gece neler yaşandığını dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman A Haber canlı yayınında anlattı

Dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın açıklamaları:

Zor bir geceydi. Bir sistemin değişmesine ihtilal denir. Bunları biz 1908'de ve 1923'te yaşadık tüm sistem değişti. Bunun dışındakiler darbedir. 15 Temmuz bir darbe değil Türkiye'yi işgal hareketiydi. Milletin direnmesiyle bundan kurtulduk ve büyük bir olayı atlattık. Yoksa bugün biz Suriye olurduk.

Kurdukları plan çok büyüktü. Bir taraf Deaşistan bir taraf da Ermenistan başka başka devletler kurulacaktı. O gece Meclis'i ben kendi kararımla açtım. Siyasi tarihi iyi bildiğim için o gece direnmek için bu adımı attım.

Yemek yerken konutun üzerinden uçak geçince televizyonu açtım ve köprüde tankları görünce bir durum olduğunu anladım. Meclisimiz o gece darbeyi engellendiği için bir kez daha Gazi Meclis oldu.

O gece 106 vekil vardı. AK Parti, MHP ve CHP milletvekilleri geldi. O gece bildiri hazırlayıp buna karşı olduğumuzu ilan ettik.

AK Parti'den o gece 80 vekil geldi ve bunları 18 tanesi kadın vekildi. Onların yüreğindeki mücadeleyi yakında gördüm. Sema Kırcı vekilimiz oğluyla iki rekat namaz kılıp şehit olmak için gelmişti. Bursa Millet vekilimiz Bennu Hanım tekerlekli sandelye ile geldi Meclis'e. O gece oraya şehadet ruhuyla geldi.

Unutmamız gereken, unutturmamız gereken ve önemli dersler çıkarmamız gereken bir gündür. Allah bu millete bir daha öyle bir gece yaşatmasın. Unutmayalım düşman uyumaz."

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