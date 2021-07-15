Karanlığın aydınlığa kavuştuğu 15 Temmuz gecesi TBMM'de neler yaşandı?

Dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın açıklamaları:

Zor bir geceydi. Bir sistemin değişmesine ihtilal denir. Bunları biz 1908'de ve 1923'te yaşadık tüm sistem değişti. Bunun dışındakiler darbedir. 15 Temmuz bir darbe değil Türkiye'yi işgal hareketiydi. Milletin direnmesiyle bundan kurtulduk ve büyük bir olayı atlattık. Yoksa bugün biz Suriye olurduk.

Kurdukları plan çok büyüktü. Bir taraf Deaşistan bir taraf da Ermenistan başka başka devletler kurulacaktı. O gece Meclis'i ben kendi kararımla açtım. Siyasi tarihi iyi bildiğim için o gece direnmek için bu adımı attım.