15 Temmuz'un genç şehidi Mahir Ayabak'ın ablası A Haber'de o gece yaşananları anlattı! Hastaneye gittiğimizde...
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı hain darbe girişimi halkın direnişi sayesinde bir destana dönüştü. Karanlık gecenin kahramanlarından biri de 16 yaşında şehit olan Mahir Ayabak'tı. Havalimanına giderken şehit olan Ayabak'ın ablası Gülbeyaz Ayabak A Haber canlı yayınından yaşananları anlattı.
15 Temmuz şehidi Mahir Ayabak'ın ablası Gülbeyaz Ayabak A Haber canlı yayınından o gece yaşananları anlattı.
ANNESİ VE KARDEŞİYLE VEDALAŞTI
A Haber'in 15 Temmuz için hazırladığı özel programa katılan 15 Temmuz şehidi Mahir Ayabak'ın ablası Gülbeyaz Ayabak kanlı gece hakkında açıklamalarda bulundu.
En genç şehitlerden biri olan Ayabak'ın ablası, "Kardeşim çalışıyordu. Cuma namazından sonra işe geçecekti annemle görüştü. Anneme sarılıp öptü. Evden çıktıntan sonra geri geliyor erkek kardeşimi öpüyor. İçine mi doğdu bilmiyorum ancak annem ve kardeşimle vedalaşabildi." dedi.
"İŞ YERİNDE KALACAĞIM DEDİ HAVALİMANINA GİTTİ"
Şehit Ayabak'ın ablası darbe girişimin televizyonlarda verilmesinin ardından kardeşiyle konuştuğunu söyledi.
Acılı abla Ayabak, "Akşam 10 gibi ortalık karıştı biz de temas kurduk ve 'dışarı çıkma eve gelirsen de dikkatli ol' dedik. Kısa bir süre sonra bizi aradı 'Beni çevirdiler iş yerine geri dönüyorum burada kalacağım' dedi. Ancak havalimanına gidiyormuş. Sonra aradık ve telefonu kapalıydı biz de şarjı bitmiştir diye düşündük. Saat 02.00 sularında Mahir'in arkadaşı aradı ve hastanede olduğunu haber alınca dönüş yapacağını söyledi." şeklinde konuştu.
"HASTANEYE GİTTİĞİMİZDE..."
Kardeşinin arkadaşlarıyla yaptığı konuşmanın ardından hastaneye gittiğini söyleyen Abla Ayabak, "Biz de tedirgin olduk ve hastaneye gitmeye çalıştık ancak sonra babam da il dışında olduğu için geri döndük. Bir süre bekledikten sonra bir haber gelmeyince hastaneye gittik. Her yer karanlıktı arkadaşları oradaydı. Telefonunu verdiler, içerde olduğunu söylediler. Ayağından vurulduğunu söylediler. Kardeşim ameliyata alınmış bana sakinleştirici verdiler sinir krizi geçirmiştim. Arkamı döndüğümde hastaneye akın akın yaralı geliyordu, F-16'lar üzerimizden geçiyordu. Bomba düşecek sandım. Sabaha kadar bekledik, sonra haber vermişler ancak ben algılayamadım. Eve geldik ev kalabalık." dedi.
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