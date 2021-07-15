15 Temmuz'un genç şehidi Mahir Ayabak'ın ablası A Haber'de o gece yaşananları anlattı! Hastaneye gittiğimizde...

"İŞ YERİNDE KALACAĞIM DEDİ HAVALİMANINA GİTTİ"

Şehit Ayabak'ın ablası darbe girişimin televizyonlarda verilmesinin ardından kardeşiyle konuştuğunu söyledi.

Acılı abla Ayabak, "Akşam 10 gibi ortalık karıştı biz de temas kurduk ve 'dışarı çıkma eve gelirsen de dikkatli ol' dedik. Kısa bir süre sonra bizi aradı 'Beni çevirdiler iş yerine geri dönüyorum burada kalacağım' dedi. Ancak havalimanına gidiyormuş. Sonra aradık ve telefonu kapalıydı biz de şarjı bitmiştir diye düşündük. Saat 02.00 sularında Mahir'in arkadaşı aradı ve hastanede olduğunu haber alınca dönüş yapacağını söyledi." şeklinde konuştu.