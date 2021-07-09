CHP’li belediyelere “ücretli otopark” tepkisi! 3 ilçede otopark istilası

CHP'li ilçe belediyelerinin ücretli otopark istilasına istanbullular tepki gösterdi.

Eskiden sadece cadde üzerlerinde vardı hadi neyse gibi geçiştiriyorduk ama artık mahalle aralarına kadar bu ücretlendirme kapı önlerimize kadar gelmesi bizi rahatsız ediyor ve ücretli olması hepten rahatsız ediyor.