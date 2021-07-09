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CHP’li belediyelere “ücretli otopark” tepkisi! 3 ilçede otopark istilası

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 09.07.2021 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021
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CHP’li belediyelere “ücretli otopark” tepkisi! 3 ilçede otopark istilası

İstanbul'da CHP yönetimindeki bazı belediyelerde usulsüz otopark işletmeciliği yapılmasının yankıları sürüyor. İlk olarak Ataşehir'de ortaya çıkan usulsüzlük, Kadıköy ve Maltepe'de de belirlendi. Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise hiçbir ilçe belediyesine otopark işletme yetkisi verilmediği duyurdu.

Sesli dinlemek için tıklayınız.

CHP'li ilçe belediyelerinin ücretli otopark istilasına istanbullular tepki gösterdi.

Eskiden sadece cadde üzerlerinde vardı hadi neyse gibi geçiştiriyorduk ama artık mahalle aralarına kadar bu ücretlendirme kapı önlerimize kadar gelmesi bizi rahatsız ediyor ve ücretli olması hepten rahatsız ediyor.

Kadıköy'ün en işlek noktası Bağdat Caddesi'ne çıkan birçok sokak valeler ve park tabelalarıyla dolu. Yol üstü ücretli otoparklar bölgedeki sitelerin etrafını dahi sarmış durumda.

Ataşehir, Kadıköy ve Maltepe ilçelerinde uygulanan otopark istilasına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı. Hiçbir belediyeye yetki verilmediği ifade edildi.

A Haber'e konuşan avukat Orhan Bozdere, "22.02.2018 tarihinde yayaınlanan otopark yönetmeliğinin 4. maddesine göre büyükşehirlerde yol üstü otopark yerinin yapımı işletilmesi ukm kararıyla yapılırken büyükşehir belediyesi olmayan yerlerde trafik ve ulaşım komisyonu tarafından belirlenir bu durumlar.

Bu nedenle istanbul'da veyahutta büyükşehirlerde yerel belediyelerin yol üstü otopark yapma ve ücret tahsil etme hakkı bulunmamaktadır." dedi.

Yasaya göre, yol üstü otopark işletme hakkı büyükşehir belediyelerine ait. Ancak Ataşehir, Maltepe, Kadıköy'de tam tersi durum söz konusu.

Ataşehir, Kadıköy ve Maltepe belediyeleri tüm tepkilere rağmen usulsüz otopark işletmeciliğine ise hala devam ediyor.

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