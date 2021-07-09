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“Tavuk eti yıkanmalı mı?” tartışması! Tavuk eti nasıl tüketilmeli?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 09.07.2021 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021
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“Tavuk eti yıkanmalı mı?” tartışması! Tavuk eti nasıl tüketilmeli?

Yaşamımızı devam ettirmek için ihtiyaç duyduğumuz gıdalar, yanlış tüketildiğinde öldürücü olabiliyor. Son günlerde özellikle tavuk etine dikkat çeken uzmanlar, satın alınan tavuğun belirli kurallara uyulmadığı takdirde gıda zehirlenmesine neden olacağı konusunda uyarıyor.

Yaz kış demeden her sebzenin her yemeğin yanına en çok tercih edilen en çok tüketilen besinlerden biri tavuk.

Ancak son günlerde polemik yarattı çünkü tavuk pişirilmeden önce yıkanmalı mı yıkanmamalı mı?

A Haber'e konuşan diyetisyen Dr. Tuba Kayan Tapan, "Eğer üzerinde herhangi bir bulaş varsa onu yıkadığınız da yayılma siz konusu zehirlenmeler söz konusu olabilir." dedi.

Tavuk eti pişirmek kolay gibi gözükse de aslında incelik ve dikkat gerekiyor özellikle de yemeği yapmadan önce.

O yüzden uzmanlara göre hiç bir şekilde yıkanmamalı aksi takdirde sizi zehirleyebilir.

Tuba Kayan Tapan, "Alıp pişiriyorsanız sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çok çabuk mikroorganizmaların üreyebileceği bir yer. Üzerinde bir şey varsa kesip alın." tavsiyesinde bulundu.

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