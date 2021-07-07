Kılıçdaroğlu’nun çelişkili açıklamaları! Zora sokacak sözler

15 Mayıs 2021

Para var para yok lafını asla kabul etmiyorum. Üstelik dolar var avro var.

15 Mayıs / 10 dakika sonra

Ya Türkiye bugün savaşa girse merkez bankasının kasasında bir centi yok ya. Bir senti bile yok.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun işsizliğe çözüm için önerdiği "Her muhtara bir özel kalem" formülü de uzun süre tartışılmıştı.