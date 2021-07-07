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Kılıçdaroğlu’nun çelişkili açıklamaları! Zora sokacak sözler

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.07.2021 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021
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Kılıçdaroğlu’nun çelişkili açıklamaları! Zora sokacak sözler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında kendisini zor durumda bırakacak cümleler kurdu. Ana muhalefet liderinin, Başkan Erdoğan'ı eleştirirken yaptığı açıklamalar, daha önce gündem olan çelişkili sözlerini bir kez daha akıllara getirdi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun birbiriyle taban taban zıt o cümleleri:

3 Eylül-2020

Hem Erdoğan hem bahçeli seçimlerin 2023'te zamanında yapılacağını söylüyor, güzel. O zaman bekleyeceğiz.

9 Ekim 2020

Eğer bu ülkeyi seviyorsan yeter artık de seçime git Türkiye'yi seçime götür.

9 Şubat 2021

Sen patates üreticilerine soğan üreticilerine para verip o ürünü aldın fakir fukaraya dağıttın diye biz karşı mı çıktık.

13 Nisan 2021

Vatandaşa soğan dağıtıyor şimdi patates dağıtıyor. Şu akla bakın şu mantığa bakın.

Kılıçdaroğlu, hükümeti ekonomi üzerinden eleştirmek isterken çok konuşulan açıklamalara imza atmıştı.

Önce "Hazinede para var ama; halka verilmiyor." iddiasında bulunmuş, bir kaç dakika sonra da tam tersi cümleler kurmuştu.

15 Mayıs 2021

Para var para yok lafını asla kabul etmiyorum. Üstelik dolar var avro var.

15 Mayıs / 10 dakika sonra

Ya Türkiye bugün savaşa girse merkez bankasının kasasında bir centi yok ya. Bir senti bile yok.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun işsizliğe çözüm için önerdiği "Her muhtara bir özel kalem" formülü de uzun süre tartışılmıştı.

- Muhtarlar için bari yanına bir kişi verin. 10 milyon işsizimiz var. Her muhtarlığa bir kişi, özel kalem müdürü olarak atanırsa mesele biter.

- Birden bire düğmeye bastığınız zaman, siz 10 milyon kişiye birden istihdam yaratamazsınız.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adeta bir siyaset tarzı haline getirdiği çelişkili ifadelerine daha ne kadar devam edeceği merak konusu.

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