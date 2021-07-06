Dünden bugüne hangi FETÖ’cüler yakalandı! Firariler için çember daralıyor

FETÖ'ye ağır bir darbe daha indirildi. Örgütün Orta Asya Sorumlusu Orhan İnandı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarılı operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Peki şimdiye kadar kimler yakalandı? İşte yakalanıp Türkiye'ye getirilen FETÖ'cüler…