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Dünden bugüne hangi FETÖ’cüler yakalandı! Firariler için çember daralıyor

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.07.2021 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021
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Dünden bugüne hangi FETÖ’cüler yakalandı! Firariler için çember daralıyor

Türkiye'nin istikrarını hedef alıp toprak bütünlüğünü bozmayı hedefleyen ve 15 Temmuz'dan sonra kaçan firari FETÖ'cüler için çember daralıyor. Hangi isimler için harekete geçildi? Dünden bugüne hangi FETÖ’cüler yakalandı?

FETÖ'ye ağır bir darbe daha indirildi. Örgütün Orta Asya Sorumlusu Orhan İnandı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarılı operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Peki şimdiye kadar kimler yakalandı? İşte yakalanıp Türkiye'ye getirilen FETÖ'cüler…

Pakistan

Mesut Kaçmaz – FETÖ Okulları Müdürü

Gabon

Osman Özpınar - Kenya Eğitim Koordinatörü

İbrahim Akbaş - Avrupa'dan Afrika'ya para transferlerini yönetiyordu

Adnan Demirönal

Kosova

Cihan Özkan - Balkanlarda toplanan himmetleri Pensilvanya'ya aktarıyordu

Kahraman Demirez - Balkanlarda örgüte eleman sağlıyordu

Hasan Hüseyin Günakan - Okul yapılanmasında öğretmenlerden sorumluydu

Osman Karakaya - Ergenekon davasında Adli Tıp'ta FETÖ lehine raporlar düzenledi

Mustafa Erdem

Yusuf Karabina

Myanmar

Muhammet Furkan sökmen – FETÖ'nün Myanmar imamı

Sudan

Mehmduh Çıkmaz – FETÖ'nün para kasası

Azerbaycan

İsa Özdemir – FETÖ'nün Azerbaycan kasası

Ukrayna

Salih Zeki Yiğit – FETÖ'nün Mersin iş adamları imamı

Yusuf İnan – FETÖ'nün sosyal medya uzmanı

Meksika

Osman Karaca - FETÖ'nün Meksika imamı

Malezya

Arif Komiş - FETÖ'nün Malezya sorumlusu

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