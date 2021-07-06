Dünden bugüne hangi FETÖ’cüler yakalandı! Firariler için çember daralıyor
Türkiye'nin istikrarını hedef alıp toprak bütünlüğünü bozmayı hedefleyen ve 15 Temmuz'dan sonra kaçan firari FETÖ'cüler için çember daralıyor. Hangi isimler için harekete geçildi? Dünden bugüne hangi FETÖ’cüler yakalandı?
FETÖ'ye ağır bir darbe daha indirildi. Örgütün Orta Asya Sorumlusu Orhan İnandı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarılı operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Peki şimdiye kadar kimler yakalandı? İşte yakalanıp Türkiye'ye getirilen FETÖ'cüler…
Pakistan
Mesut Kaçmaz – FETÖ Okulları Müdürü
Gabon
Osman Özpınar - Kenya Eğitim Koordinatörü
İbrahim Akbaş - Avrupa'dan Afrika'ya para transferlerini yönetiyordu
Kosova
Cihan Özkan - Balkanlarda toplanan himmetleri Pensilvanya'ya aktarıyordu
Kahraman Demirez - Balkanlarda örgüte eleman sağlıyordu
Hasan Hüseyin Günakan - Okul yapılanmasında öğretmenlerden sorumluydu
Osman Karakaya - Ergenekon davasında Adli Tıp'ta FETÖ lehine raporlar düzenledi
Yusuf Karabina
Myanmar
Muhammet Furkan sökmen – FETÖ'nün Myanmar imamı
Sudan
Mehmduh Çıkmaz – FETÖ'nün para kasası
Azerbaycan
İsa Özdemir – FETÖ'nün Azerbaycan kasası
Ukrayna
Salih Zeki Yiğit – FETÖ'nün Mersin iş adamları imamı
Yusuf İnan – FETÖ'nün sosyal medya uzmanı
Meksika
Osman Karaca - FETÖ'nün Meksika imamı
Malezya
Arif Komiş - FETÖ'nün Malezya sorumlusu
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