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Adana Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek büfesinde skandal! Görme engelli Halil İnce az kalsın sağlığından oluyordu

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 05.07.2021 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021
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Adana Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek büfesinde skandal! Görme engelli Halil İnce az kalsın sağlığından oluyordu

Adana’nın merkez sarıçam ilçesinde yaşayan görme engelli Halil İnce, yediği halk ekmeğinden sonra rahatsız oldu. İçinde garip bir madde olduğunu anlayan İnce, şikâyeti karşısında muhatap bulamadı. Elindeki ekmek numunesinin incelenmesini bekliyor.

Görme engelli Halil İnce, Adana Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek büfesinden aldığı halk ekmeği, ertesi gün kahvaltıda yedi.

İnce, birkaç lokma sonra kötü bir tat ve koku alınca yemeyi bıraktı.

Olay sonrası vatandaş kısa süre sonra da rahatsızlandı.

Halil İnce, bozuk halk ekmeği nedeniyle yaşadığı sorun karşısında muhatap bulamadı.

"SİLİKON GİBİ BİR ŞEY VARDI..."

A Haber'e konuşan ve skandalı anlatan İnce, "Ekmeğin için silikon, hamur gibi bir koku bir şey vardı. Ben görme engellisiyim ekmek elime değmese ne olduğunu bilmezdim. Ve büfeye bu durumu ilettim" dedi.

"DAHA FAZLA YESEM BELKİ DE ÖLÜRDÜM"

İnce şöyle konuştu;

"Büfeye gittim ve bana bu fırının yetkili müdürünün numarasını verdin dedim. Bana (büfedeki kişi) biz burada satıyoruz, numara veremiyoruz dedi. Kendi sonra aramış, oranın çalışanı bana; 'Bu ekmeği ver ben sana başka bir ekmek vereyim' dedi. Ben de vermedim bu olay kanıtlansın diye. Bir parça emekten yedim ishal oldum. Daha fazla yesem belki de ölürdüm."

Fırının müdürü ile irtibata geçtiğini aktaran İnce, "3 gündür aynı durumu yaşadıklarını söylediler. Bu durumu gidermeye çalışıyorlarmış" ifadelerine yer verdi.

Şimdi elindeki bu ekmeğin incelenmesini ve iddiasının kanıtlanmasını bekliyor.

Bozuk halk ekmeği sağlığından edecekti BOZUK HALK EKMEĞİ SAĞLIĞINDAN EDECEKTİ

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