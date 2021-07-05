Adana Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek büfesinde skandal! Görme engelli Halil İnce az kalsın sağlığından oluyordu

"DAHA FAZLA YESEM BELKİ DE ÖLÜRDÜM"

İnce şöyle konuştu;

"Büfeye gittim ve bana bu fırının yetkili müdürünün numarasını verdin dedim. Bana (büfedeki kişi) biz burada satıyoruz, numara veremiyoruz dedi. Kendi sonra aramış, oranın çalışanı bana; 'Bu ekmeği ver ben sana başka bir ekmek vereyim' dedi. Ben de vermedim bu olay kanıtlansın diye. Bir parça emekten yedim ishal oldum. Daha fazla yesem belki de ölürdüm."

Fırının müdürü ile irtibata geçtiğini aktaran İnce, "3 gündür aynı durumu yaşadıklarını söylediler. Bu durumu gidermeye çalışıyorlarmış" ifadelerine yer verdi.

Şimdi elindeki bu ekmeğin incelenmesini ve iddiasının kanıtlanmasını bekliyor.