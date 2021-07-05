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Esenyurt’ta yol çilesi! Yapılmayan yollar vatandaşın çilesi oldu

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.07.2021 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021
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Esenyurt’ta yol çilesi! Yapılmayan yollar vatandaşın çilesi oldu

İstanbul Esenyurt'taki birçok mahallede vatandaş dertli. Çünkü; yollar yapılmadı. Ortaya çıkan görüntüler ise 1990'lı yılları hatırlattı. Bölgede yaşayan vatandaşlar ise duruma isyan etti.

Esenyurt Pirireis Mahallesi'nde bir türlü düzenlenemeyen yol çalışmaları nedeniyle oluşan toz bulutu vatandaşı isyan ettirdi.

Açık rogar kapakları yüzünden araçla geçmek bile neredeyse imkansız hale geldi. Mahalle sakinleri belediyenin seslerini duymasını istiyor.

A Haber mikrofonlarına konuşan vatandaşlar, "Ben vergimi veriyorum her şeyimi veriyorum. Ben burada niye oturayım o zaman ya. Tehlikeli burası. Bazen arabalar hızlı geliyor. Ben geçmek için bekliyorum yani" diyerek tepki gösterdi.

Vatandaşlar, "Bizim yolumuz gördüğünüz bu şekilde rogar kapakları açık. Bu toz hep bize geliyor. Otopark olsun pencerelerden olsun. Biz bu toz toprağın içinde hep hasta oluyoruz. İstanbul'un göbeğinde yaşıyoruz bak bu tozu görüyorsun.

Araç geçtiği zaman komle toz binaya giriyor. Şikayetimizi Esenyurt Belediyesi'ne, büyükşehir belediyesine dilekçeyle arayarak sözlü olarak ilettik ama gelip de burada bir çalışma yapmadılar." dedi.

Esenyurt'ta bir başka yol problemi olan yer. Kıraç Mahallesi Dereyolu Caddesi üzerindeki kavşak. İddiaya göre yaklaşık 6 aydır İBB tarafından bitirilemedi ve mahalle sakinleri bu kavşağın bir an önce bitirilmesinin istiyor.

Yol çilesi yaşanan noktadan kareler

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