Esenyurt’ta yol çilesi! Yapılmayan yollar vatandaşın çilesi oldu

Vatandaşlar, "Bizim yolumuz gördüğünüz bu şekilde rogar kapakları açık. Bu toz hep bize geliyor. Otopark olsun pencerelerden olsun. Biz bu toz toprağın içinde hep hasta oluyoruz. İstanbul'un göbeğinde yaşıyoruz bak bu tozu görüyorsun.