Kılıçdaroğlu’nun tescillenen 11 yalanı! Başkan Erdoğan’a servet ödemek zorunda kaldı

2010'un Ağustos ayında yaptığı mitingdeki iddiaları sebebiyle de dava konusu oldu. Bu iddialarla ilgili yine 20 bin lira tazminata mahkûm edildi.

15 Mart 2013'te Erdoğan'ı ''Terörist grupları silahlandırdıktan sonra Suriye'ye göndermekle'' itham eden Kılıçdaroğlu, 1 milyon lira tazminata mahkûm edildi.

Aynı ay; Cilvegözü, Reyhanlı ve Uludere'de hayatını kaybedenlerin sorumlusunun Erdoğan olduğu yalanına sarıldı. Bu iddialarla ilgili de 1 milyon lira tazminat cezası aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AİLESİNİ DE HEDEF ALMIŞTI!

2014 yılında Erdoğan'ın yanı sıra ailesi hakkında da iftiralarda bulundu. Bu nedenle yine 100 bin liralık tazminata mahkûm oldu.