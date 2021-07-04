Kılıçdaroğlu’nun tescillenen 11 yalanı! Başkan Erdoğan’a servet ödemek zorunda kaldı
A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında Kılıçdaroğlu’nun Başkan Erdoğan’ı lekelemek üstüne kurduğu yalan siyaseti deşifre edildi. Program konuğu Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, Kılıçdaroğlu’nun söylediği yalanlar yüzünden Başkan Erdoğan’a ödemek zorunda kaldığı tazminatları bir bir açıkladı.
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, Başkan Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davalarının 11'ini kazandığını belirterek bu davalar sonucunda Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a ödediği veya ödemek zorunda olduğu rakamları paylaştı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'a yönelik izlediği ''sistematik yalan siyaseti'' yargının aleyhinde verdiği çok sayıda kararla tescillendi.
Kılıçdaroğlu 2009'dan bu yana açılan davalardan sadece 11'inin sonucunda 2 milyon 750 bin lira tazminata mahkum oldu.
İŞTE KILIÇDAROĞLU'NUN TESCİLLENEN YALANLARI
Kılıçdaroğlu, 5 Haziran 2009'da, ''Erdoğan'ın sahte evrak düzenlemek ve yolsuzluk yapmaktan dosyası olduğu'' iddiasında bulundu. 20.000 lira tazminata mahkûm edildi.
2010'un Ağustos ayında yaptığı mitingdeki iddiaları sebebiyle de dava konusu oldu. Bu iddialarla ilgili yine 20 bin lira tazminata mahkûm edildi.
15 Mart 2013'te Erdoğan'ı ''Terörist grupları silahlandırdıktan sonra Suriye'ye göndermekle'' itham eden Kılıçdaroğlu, 1 milyon lira tazminata mahkûm edildi.
Aynı ay; Cilvegözü, Reyhanlı ve Uludere'de hayatını kaybedenlerin sorumlusunun Erdoğan olduğu yalanına sarıldı. Bu iddialarla ilgili de 1 milyon lira tazminat cezası aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AİLESİNİ DE HEDEF ALMIŞTI!
2014 yılında Erdoğan'ın yanı sıra ailesi hakkında da iftiralarda bulundu. Bu nedenle yine 100 bin liralık tazminata mahkûm oldu.
KÜLLİYE YALANI!
2015'te bu defa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde altın kaplama klozet ve 1100 odası olduğu iddiaları için açılan davada 100 bin lira tazminata mahkûm oldu.
MAN ADASI İFTİRASI PAHALIYA PATLADI
2017-2018 yıllarında ise Man Adası iftirasını öne sürdü. Bu iddialarla ilgili açılan 5 ayrı tazminat davasında 510 bin lira ödemek zorunda kaldı.
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