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Poşet kullanımı yüzde 75 azaldı! Kişi başı rakam 35’ten 10’a düştü

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.07.2021 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021
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Poşet kullanımı yüzde 75 azaldı! Kişi başı rakam 35’ten 10’a düştü

2019 yılında başlayan ücretli poşet uygulamasıyla, plastik poşet kullanımı yüzde 75 azaldı. A Haber muhabiri Pınar Özenç ayrıntıları A Haber canlı yayınından anlattı.

Pınar Özenç'in canlı yayında anlattıkları:

1 Ocak 2019'da uygulanmaya geçti plastik poşetlerin ücretlendirilmesi. Poşetler kasada 25 kuruşa satılıyor.

Bu bize pozitif olarak döndü. Tüketiciler artık plastik poşet yerine bez torba kullanıyor.

Plastik poşet kaynaklı 290 bin ton plastik ton atığın oluşumu engellendi. Bu azalmayla birlikte plastik poşet üretimi için gerekli ham madde ithali de engellendi.

Böylelikle 2 milyar Türk lirası tasarruf edildi. Yaklaşık olarak 12 bin sera gazı salınımının da önüne geçildi. Kişi başına 35 poşet kullanılırken 10 poşete düştü.

Fransa, Yunanistan, İrlanda, Hollanda, İsveç, Almanya, İngiltere gibi Avrupa ülkeleri ve dünyanın pek çok noktasında plastik poşetlerden ücret alınıyor.

Türkiye'de 2025'de kişi başı poşet tüketiminin yıllık 40 adede düşürülmesi hedefleniyor. Almanya'da bu rakam 20 adet, Danimarka'da ise bu rakam 4 civarında.

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