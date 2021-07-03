Poşet kullanımı yüzde 75 azaldı! Kişi başı rakam 35’ten 10’a düştü

Türkiye'de 2025'de kişi başı poşet tüketiminin yıllık 40 adede düşürülmesi hedefleniyor. Almanya'da bu rakam 20 adet, Danimarka'da ise bu rakam 4 civarında.

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