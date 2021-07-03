Gizli plan erken seçim mi? Muhalefetin dostları kim? Demokrasi projesinin perde arkasında ne var?

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç'ın anlattıkları:

Biz bunların Meclis'te tiyatrolarını izliyoruz. Önceleri HDP ile olan ittifaklarını yalanlıyorlardı.

Yalan söylemek ciddi bir kişilik bozukluğudur ve karakter bozukluğudur.

Türkiye'de malum çevrelerin ciddi bir karakter bozukluğu var. Siyaset ve hizmet üretemeyenler, tarihlerinde bir başarısı olmayanlar bugün yalan üretiyorlar. Vatandaşlar da bunları çok yakından takip ediyor ve görüyor.

Bunların yaklaşımı milli bir yaklaşım değil. Bu yalan haberleri üretenlerin hepsi burada ama kökleri dışarıda. Bunlar yalan haberler üzerinden Türkiye aleyhtarlığını daha da köpürtmek için mücadele ediyorlar.

HDP ile ittifaklarını bugün itiraf ediyorlar. Bunları geçiştirmeye çalışsalar da artık gerçekleri milletimiz görüyor. HDP'nin arkasında terör örgütü var.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın öne çıkan sözleri:

Dostlarının kim olduklarını anlatmakta zorlanıyorlar. Bunların dostları ön planda gözüken siyasi partiler, terör uzantısı partiler ve bunun dışında da organizasyonlar var. Bunların dostları teröre bulaşmış kişiler.

Bunların ülkeyi kalkındırmak ya da refah seviyesini yükseltmek gibi bir dertleri yok. Bunların dostlarının da böyle bir amaçları yok. İnsanımızı ve vatandaşımızı kandırmak için çeşitli yalanlar söylüyorlar. Bunlar siyaseti de çirkinleştiriyorlar.

Bunlar ülkede kargaşa çıkaracak her türlü sinir ucunu kaşıyorlar. Hassas olan konular üzerinden yalanlarla kaos peşindeler. Esnaf gezilerinde bir takım tiyatrolar sergiliyorlar. Bunların dostları mizanselciler. Milletimiz günü geldiğinde bunlara hesabını soracaktır.

Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun açıklamaları:

Millet İttifakı çeşitli denklemler üzerine kurulmuş bir ittifak ve belirleyici aktör. CHP'nin "dostlar" açıklaması süreci takip edenler için sürpriz değil.

Türkiye, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bir erken seçime sokulmak isteniyor. Bunun pratik bir karşılığı yok. Bu bileşenleri bir arada tutma çabasından başka bir şey değil. Bu ekibini konsolide ve motive etme çabasıdır.

HDP'ye dayalı Millet İttifakı senaryosu bu coğrafyada yeniden çizilecek haritalar veya ilişkiler bağlamında kimin ne sözler verdiğini, verebileceğini veya iktidara gelmek umudu iddiası uğruna neleri feda edebileceğini ortaya koyan çok önemli ipuçları.