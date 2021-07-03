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Obeziteye karşı yeni icat: Çene kilidi

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 03.07.2021 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021
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Obeziteye karşı yeni icat: Çene kilidi

Şimdiye kadar kilo vermek için çeşit çeşit yöntemler denendi. Ama böylesini ilk kez duyacaksınız. Yeni Zelandalı bilim insanları farklı bir çalışmaya imza attı, kilo vermek için çene kilidi geliştirdi.

Yeni Zelandalı bilim insanları, obeziteyle mücadele için manyetik çene kilidi geliştirdi.

Bu zayıflama aletinde mıknatıslar var alt ve üst dişlere takılıyor ve bu sayede ağzınızın açılmasını engelliyor.

Kilidi takanların ağızları Sadece 2 milimetre açılıyor. Durum böyle olunca da yalnızca sıvı tüketilebiliyor.

Diyetisyen Dr. Tuba Kayan Tapan, "Sadece sıvı gıdaları tükettiğinizde protein açısından eksiklik yaşayacaksınız.

Ani kilo kayıpları ciddi hastalıklara yol açıyor. Kan şekerinin ani oynamaları ani bayılmalar." dedi.

A Haber'e konuşan vatandaşlar, "Mantıklı dışarı çıkınca takarım güzelmiş yani. Güzel bir şey bence mantıklı. İşe yaramaz bence dönercinin önünden geçtik? yeriz." dediler.

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