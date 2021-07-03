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LGS şampiyonlarından ikisi İstanbul'dan çıktı! O isimler A Haber'e konuştu

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.07.2021 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021
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LGS şampiyonlarından ikisi İstanbul'dan çıktı! O isimler A Haber'e konuştu

Liseye Geçiş Sınavı'nda 97 öğrenci 500 tam puan almıştı. İşte onlardan ikisi İstanbul'daki okullardan çıktı. Kerem Poyraz ve Eren Şahin LGS şampiyonları arasında yer aldı. LGS birincileri A Haber'e sınava nasıl hazırlandıklarını anlattı.

Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu Müdürü Ersin Çabucak, öğrencilerinin LGS'de yakalıkları başarılarının 4 ana nedene bağlı olduğunu açıkladı.

A Haber'e konuşan Kerem Poyraz, "Disiplinli çalışmalıyız. Hiçbir zaman çalışmayı bırakmamamız gerekiyor. Ve bir plan yapıp ona uymalıyız." dedi.

Poyraz, "Planlarımız hazırlayıp her hafta haftalık planlarla uygulayarak çalıştım. Eksik olduğum konulara daha çok ağırlık veriyordum." diye konuştu.

Eren Şahin, "3-4 saat çalışıyordum. Bu süre yeterliydi ayrıca yapamadığımı sorulara bakınca gayet yeterli oluyordu. Herkesin söylediği gibi azimli ve kararlı kalsınlar." ifadelerini kullandı.

Şahin, "Bu sınav bir son değil bir amaç da değil bu sınav bir araç. Kimsenin canından ve psikolojisinden kıymetli değil." dedi.

Ersin Çabucak, "İlk mezunlarımızı vermemize rağmen bu yıl okulumuzdan bir tane Türkiye 1.'si çıkardık. Başarının dört saç ayağı var.

Öğrenci merkezli, veli merkezli, öğretmen merkezli ve idari merkezli. Biz bunu güzel şekilde sağladık." ifadelerini kullandı.

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