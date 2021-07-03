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Milli elektrikli trenin son testleri başladı! İşte A Haber farkıyla tüm özellikleri

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 03.07.2021 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021
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Milli elektrikli trenin son testleri başladı! İşte A Haber farkıyla tüm özellikleri

Yerli ve milli imkanlarla üretilen ilk elektrikli trenin son testleri başladı. A Haber ekibi yerli ve milli elektrikli trenin yanında. Gelişmeleri A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

Milli imkanlarla üretilen elektrikli trenin son testlerine başladı. Programa katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan son test startını verdi.

İşte A Haber muhabiri Hakan Suer'in canlı yayında anlattıkları:

"Evet şu anda Sakarya'dayız yerli ve milli imkanlarla üretilen trenimizin üretildiği yerdeyiz. Trenimiz tamamen alüminyum kaplı ve bu oldukça önemli. Dünyada sadece sayılı ülke bunu yapabiliyor.

Geçtiğimiz yıl trenin az bir kısmı tamamlanmıştı. Şimdi hepsi tamamlandı, artık bitme aşamasında. Trenimiz Türk mühendisler tarafından yapılıyor.

Türkiye yerli ve milli projelerle çağ atladı bu da onlardan biri. Tren yolcular için oldukça konforlu şekilde tasarlandı.

Şu ana kadar yapılan testlerde 160 km kadar hıza ulaştı. Trenimizi yıl sonunda raylarda görmeye başlayacağız. Seri üretim için çalışmalar sürüyor. 4 bin km test yapıldı."

YERLİ VE MİLLİ TREN İLE İLGİLİ BİLGİLER

2021 yılı sonunda sertifikasyon işlemlerinin tamamlanmasına müteakip yolcu taşımacılığına başlayacak ve yıl sonu itibariyle vatandaşlar milli elektrikli setlerle seyahat edebilecek.

TCDD Taşımacılık A.Ş. ile yapılan protokol kapsamında 2022'de 4 set, 2023'te 15 set, 2025'e kadar ise toplamda 56 set teslim edilecek.

KONFOR VE GÜVENLİK ÖN PLANDA

Yerli ve milli tren, yüzde 100 yerli ve milli kaynaklarla üretilen araçlar işletme sırasında oluşabilecek yüklere, darbelere ve herhangi bir kaza anında çarpışmalara dayanıklı şekilde tasarlanmış alüminyum ekstürizyon profillerden yapıldı.

"SAATTE 176 KM HIZ"

Saatte 176 km hıza ulaşabilen trenin setlerinde ergonomik yolcu koltukları kullanıldı. 5 araçtan oluşan her bir setin toplam koltuk kapasitesi 324 olup, bunlardan iki adedi engelli yolcular için ayrıldı.

"SERİ ÜRETİMDE YÜZDE 75 YERLİLİK"

Uluslararası standartlara göre tasarlanan Millî Elektrikli Tren Setleri, fabrika testleri geçen yıl başarıyla tamamlayarak yol testlerine başladı ve testleri sıkıntısız şekilde tamamlayarak projede büyük başarı sağladı.

Prototip üretiminde yüzde 65 yerlilik sağlanırken, seri üretimde yüzde 75 yerlilik hedeflendi.

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