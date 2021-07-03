Milli elektrikli trenin son testleri başladı! İşte A Haber farkıyla tüm özellikleri

Milli imkanlarla üretilen elektrikli trenin son testlerine başladı. Programa katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan son test startını verdi.

İşte A Haber muhabiri Hakan Suer'in canlı yayında anlattıkları:

"Evet şu anda Sakarya'dayız yerli ve milli imkanlarla üretilen trenimizin üretildiği yerdeyiz. Trenimiz tamamen alüminyum kaplı ve bu oldukça önemli. Dünyada sadece sayılı ülke bunu yapabiliyor.