Adana Karataş’ta kanalizasyon denize akıyor! Kirli su plajdan geçerek denize dökülüyor!
Adana'nın Karataş ilçesinde koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesiyle yaz sıcağından bunalanlar sahilleri doldururken, plajın yanından geçerek kanalizasyon suyuyla denize akan dere, halkın tepkisini çekti. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ayrıntıları o bölgeden aktardı.
A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'un anlattıkları:
"Akdeniz pırıl pırıl görünüyor ancak durum hiç de öyle değil.
Yasakların kalkmasıyla birlikte insanlar plajları doldurdu ama işte denize akan bir su var. Bu su Karataş ilçesine ait bir kanalizasyon suyu.
Akdeniz'in güzel esintisi buradaki pis kokunun ortadan kaldırmıyor. Çok ağır ve pis bir koku var. Bu su Akdeniz'in kirlenmesine de yol açıyor.
İnsanlar maalesef pis suların denize karıştığı yerde denize girerek sağlığını tehdit ediyor.
Karataş sakinleri CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 'katı atık bertaraf etme' ücreti ödüyor ama ancak ilçede tesis yok.
Adana Büyükşehir Belediyesi, atık tesisi yapmayınca Başkan Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi ve ilçeye tesis yapılması için bütçe ayrıldı. Vatandaşlarda bunun için oldukça sevindi.
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