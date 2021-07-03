Adana Karataş’ta kanalizasyon denize akıyor! Kirli su plajdan geçerek denize dökülüyor!

A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'un anlattıkları:

"Akdeniz pırıl pırıl görünüyor ancak durum hiç de öyle değil.

Yasakların kalkmasıyla birlikte insanlar plajları doldurdu ama işte denize akan bir su var. Bu su Karataş ilçesine ait bir kanalizasyon suyu.