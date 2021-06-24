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“Delta Plus” varyantı tehlikesi! Aşılar varyantlar üzerinde etkili mi?

Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Aşılamada rekor üstüne rekor kırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Bilim Kurulu toplantısı sonrası Türkiye’deki son durumu açıkladı ve ülkemizde görülen “Delta Plus” varyantı vakalarını ifade etti. Peki aşılar varyant üzerinde etkili mi? Ülkemizi neler bekliyor? Son gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener değerlendirdi.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 24.06.2021 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021
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“Delta Plus” varyantı tehlikesi! Aşılar varyantlar üzerinde etkili mi?

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener'in açıklamaları:

Delta varyantı Hindistan'dan başladı. Ve burada etkinliği fazla oldu.

Şu an Avrupa'da oldukça yaygın özellik İngiltere'de yüzde 95'lerde, Rusya'da yüzde 60'larda ve bu oranlar yükseliyor.

Artık ülkemizde de çeşitli yerlerde görülmeye başladı. Ülkemizde yaygın şekilde uygulanan ve tedarik sıkıntısı olmayan Biontech bu varyant üzerinde yüzde 88'lerde koruma sağlıyor.

Şu anda Sinovac ile ilgili herhangi bir veri yok. Bununla ilgili bir makale ya da araştırma da yok.

Delta varyantını bu kadar gündeme taşıyan en önemli özelliği bulaştırıcılığı.

36 kat daha fazla bulaştırıcılığa sahip. Belki bunlar baştan beri vardı biz de bunları yeni öğrendik."

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