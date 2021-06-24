“Delta Plus” varyantı tehlikesi! Aşılar varyantlar üzerinde etkili mi?
Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Aşılamada rekor üstüne rekor kırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Bilim Kurulu toplantısı sonrası Türkiye’deki son durumu açıkladı ve ülkemizde görülen “Delta Plus” varyantı vakalarını ifade etti. Peki aşılar varyant üzerinde etkili mi? Ülkemizi neler bekliyor? Son gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener değerlendirdi.
ÖZEL HABER A Haber
Artık ülkemizde de çeşitli yerlerde görülmeye başladı. Ülkemizde yaygın şekilde uygulanan ve tedarik sıkıntısı olmayan Biontech bu varyant üzerinde yüzde 88'lerde koruma sağlıyor.
Şu anda Sinovac ile ilgili herhangi bir veri yok. Bununla ilgili bir makale ya da araştırma da yok.
Delta varyantını bu kadar gündeme taşıyan en önemli özelliği bulaştırıcılığı.
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