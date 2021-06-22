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Tatil planı yaparken dikkat! Tatil paketi alırken nelere dikkat edilmeli?

Yaz ayları geldi, tatil planları yapılmaya başladı. Ancak, planlama yaparken dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü satın alınan tatil paketi ile gidilen yerdeki şartlar bazı durumlarda aynı olmayabiliyor. Konunun detaylarını A Haber muhabiri Esra Keskin’in konuğu olan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu anlattı.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.06.2021 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021
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Tatil planı yaparken dikkat! Tatil paketi alırken nelere dikkat edilmeli?

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu'nun açıklamaları:

"Vatandaşların tatile gitmeden önce dolandırılmamak için dikkat etmeleri gereken önemli hususlar var.

Dolandırılma, ayıplı hizmetle karşılaşmak ve hiç gidememek bunlara mutlaka dikkat edilmelidir.

Yola çıkacak olanlardan kendi aracı ile gitmek isteyenlere bir uyarı yapmak istiyorum. Lütfen araç kullanırken dikkatli olup bizleri üzmesinler.

Pandemi nedeniyle kapalı kalan insanlar sezonun açılmasıyla ciddi bir tatil arayışı içerisine girdiler. İyi bir tatil yapmak ve salgından uzak kalmak için tek evleri tercih ediyorlar.

Burada fırsatçılar fiyatları artırdı. Geçen yıla göre fiyatları 2'ye katladılar. Bunlar tespit ediliyor, bir de dolandırıcılar çıktı. Buraların fotoğraflarını kullanarak tuzak kuruyorlar.

Tanımadığınız kişilere asla para göndermeyin. Karşı tarafın izin belgesini isteyecek Mal sahibi ise tapusunu görmek isteyecek. Turizm acentesi ise TURSAB üyesi olmak zorunluluğu var bunlara dikkat etmek lazım.

Ayıplı hizmet konusu da çok önemli. 5 yıldızlı diye alınan tatil 3 yıldızlı çıktı. Bunlarla ilgili olarak TURSAB'ın yayınladığı yönetmelik var.

Buna göre hareket edilmeli oradaki ortam mutlaka delillendirilmeli ve acente yerine bunlar yazılı olarak gönderilmeli.

Tatilden döndükten sonra bunlarla indirim talep edebilirler. Bazen bu mekanlar dolu oluyor başka bir otele götürüyorlar. Bunların hepsi tazmin edilebilir. Mutlaka sigorta yapsınlar.

Ticaret Bakanlığı çok güzel bir uygulama getirdi. Mobil Tüketici uygulaması. Buradan da Ticaret Bakanlığına şikayet edilebilir."

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