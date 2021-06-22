Muhalefetin amacı "kaos siyaseti" mi? İzmir ve Diyarbakır saldırısı ile ne mesaj veriliyor?
HDP’ye yönelik olarak hazırlanan kapatma iddianamesi Anayasa mahkemesi tarafından kabul edildi. Öte yandan İzmir ve Diyarbakır’da Türkiye’nin iç huzurunu bozmaya yönelik saldırılar gerçekleşti. Muhalefet liderleri ise yatırımcıları tehdit dilini sürdürüyor. Peki 'Siyasi yasaklar' siyaseti nasıl etkiler? Muhalefet kapatma davasının neresinde? Muhalefetin amacı "kaos siyaseti" mi? İzmir ve Diyarbakır saldırısı ile ne mesaj veriliyor? "Türkiye'yi karıştırın" talimatı mı devrede? Milli projeler neden hedef alınıyor? Muhalefet milli kazanımların yanında mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu değerlendirdi.
AK Parti Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun öne çıkan açıklamaları:
"Türkiye bir hukuk devletidir, kanunlarla yönetilir ve mevzuat çerçevesinde hareket edilmesi beklenir.
Bir siyasi partinin ne şekilde hareket edeceği yasa çerçevesinde tespit edilmiştir.
Parti binaları adete örgüt hücresi haline getirilmiş. Bu binalar marifetiyle örgüte adam tedarik edildiğini yine buradaki siyasetçileri çatışma alanlarına giderek canlı kalkan olarak görüyoruz. Yine partide görev yapan bazı kişilerin güvenlik güçlerinin sivil plakalarını örgüte vererek adeta hedef haline getirdikleri görüyoruz.
Bunların yaptıkları eylemlerle Türkiye'den bir parça koparmaya çalıştıklarını görüyoruz. Süreç içerisinde yargılama devam edecektir. Bekleyeceğiz ve neler olacağını göreceğiz.
Parti binalarını hedef alan saldırıla yönelik olarak yıllardır Türkiye aynı delikten ısıtılmaya çalışılıyor. Ama artık biz bundan bıktık usandık artık. Milletimiz bu konuda daha hassas. Sandıkta oluşan güveni kıramayanların başka birtakım yollara tevessül ettiklerine şahit oluyoruz.
Bizim milletimiz bu coğrafyadan sürülmek isteniyor bizi sürekli saldırılara karşı uyanık olmak zorundayız. Her olayın bir görünen yüzü var ve bizler bunun görünmeyen yüzüne karşı uyanık olmak zorundayız.
Sandığı kenara itmek isteyenler kaos planları üzerinden iktidarı devirebiliriz ve seçmeni nasıl kandırabiliriz düşüncesiyle hareket ediyorlar. İzmir ve Diyarbakır'da yapılan saldırıları bu çerçevede okumak gerekiyor.
En büyük anket sandıktır. Seçime daha 2 sene var ancak Afyon'da bir sandık kuruldu ve buradan çıkan sonuç bize önemli ipuçları veriyor. Oraya gidip kazanacaklarını iddia edenlerin 20 oy bile alamadıklarını görüyoruz.
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