22 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Muhalefetin amacı "kaos siyaseti" mi? İzmir ve Diyarbakır saldırısı ile ne mesaj veriliyor?

Muhalefetin amacı "kaos siyaseti" mi? İzmir ve Diyarbakır saldırısı ile ne mesaj veriliyor?

’ye yönelik olarak hazırlanan kapatma iddianamesi tarafından kabul edildi. Öte yandan ve ’da ’nin iç huzurunu bozmaya yönelik saldırılar gerçekleşti. Muhalefet liderleri ise yatırımcıları tehdit dilini sürdürüyor. Peki 'Siyasi yasaklar' siyaseti nasıl etkiler? Muhalefet kapatma davasının neresinde? Muhalefetin amacı "kaos siyaseti" mi? İzmir ve Diyarbakır saldırısı ile ne mesaj veriliyor? "Türkiye'yi karıştırın" talimatı mı devrede? Milli projeler neden hedef alınıyor? Muhalefet milli kazanımların yanında mı? Gelişmeleri canlı yayınına katılan Milletvekili ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı değerlendirdi.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.06.2021 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021
ABONE OL
Muhalefetin amacı kaos siyaseti mi? İzmir ve Diyarbakır saldırısı ile ne mesaj veriliyor?

AK Parti Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun öne çıkan açıklamaları:

" bir hukuk devletidir, kanunlarla yönetilir ve mevzuat çerçevesinde hareket edilmesi beklenir.

Bir siyasi partinin ne şekilde hareket edeceği yasa çerçevesinde tespit edilmiştir.

Ancak geçtiğimiz süreçte son birkaç yıl içerisinde adeta kör gözün parmağına misali 'de siyaset yapan bütün aktörlerin ile ayrışmadıklarını onların adeta siyasi bir dili olduklarını bize her fırsatta yapmış oldukları eylemlerle göstermiş oldular.

Parti binaları adete örgüt hücresi haline getirilmiş. Bu binalar marifetiyle örgüte adam tedarik edildiğini yine buradaki siyasetçileri çatışma alanlarına giderek canlı kalkan olarak görüyoruz. Yine partide görev yapan bazı kişilerin güvenlik güçlerinin sivil plakalarını örgüte vererek adeta hedef haline getirdikleri görüyoruz.

Bunların yaptıkları eylemlerle Türkiye'den bir parça koparmaya çalıştıklarını görüyoruz. Süreç içerisinde yargılama devam edecektir. Bekleyeceğiz ve neler olacağını göreceğiz.

Parti binalarını hedef alan saldırıla yönelik olarak yıllardır Türkiye aynı delikten ısıtılmaya çalışılıyor. Ama artık biz bundan bıktık usandık artık. Milletimiz bu konuda daha hassas. Sandıkta oluşan güveni kıramayanların başka birtakım yollara tevessül ettiklerine şahit oluyoruz.

Bizim milletimiz bu coğrafyadan sürülmek isteniyor bizi sürekli saldırılara karşı uyanık olmak zorundayız. Her olayın bir görünen yüzü var ve bizler bunun görünmeyen yüzüne karşı uyanık olmak zorundayız.

Sandığı kenara itmek isteyenler kaos planları üzerinden iktidarı devirebiliriz ve seçmeni nasıl kandırabiliriz düşüncesiyle hareket ediyorlar. ve 'da yapılan saldırıları bu çerçevede okumak gerekiyor.

En büyük anket sandıktır. Seçime daha 2 sene var ancak 'da bir sandık kuruldu ve buradan çıkan sonuç bize önemli ipuçları veriyor. Oraya gidip kazanacaklarını iddia edenlerin 20 oy bile alamadıklarını görüyoruz.

Muhalefetin hizmet anlayışı ile bizim hizmet anlayışımızı karşılaştırmak bize hakarettir. Bir tarafta 2 yılda heykel yapmakla övüneler var diğer tarafta ise 45 günde bin yataklı hastane yapanlar var. Bunları karşılaştırmak doğru değil."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA