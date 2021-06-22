Muhalefetin amacı "kaos siyaseti" mi? İzmir ve Diyarbakır saldırısı ile ne mesaj veriliyor?

Muhalefetin hizmet anlayışı ile bizim hizmet anlayışımızı karşılaştırmak bize hakarettir. Bir tarafta 2 yılda heykel yapmakla övüneler var diğer tarafta ise 45 günde bin yataklı hastane yapanlar var. Bunları karşılaştırmak doğru değil."

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