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Türkiye aşılamada lider ülkelerden biri! Günlük aşılamada yeni rekor

Koronavirüsle mücadelede başarılı olan , aşılamada da lider ülkelerden biri. Öyle ki dün yaklaşık bir buçuk milyon kişiye aşı uygulandı. Detayları 'da bulunan muhabiri ’ın konuğu olan Müdürü aktardı.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.06.2021
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Türkiye aşılamada lider ülkelerden biri! Günlük aşılamada yeni rekor

Samsun Sağlık İl Müdürü Muhammet Ali Oruç'un açıklamaları:

"Dün itibariyle 35 yaş üstü vatandaşlarımız sisteme girmiş oldu ve aşı olma noktasında bir yoğunluk var. Bun sevindirici bir gelişme ve pandemi bitirecek yöntem.

Ne kadar çok aşı yaparsak o kadar çabuk pandemi bitireceğiz. Bugün 'da 700 bin doz aşı yapmış olacağız.

Toplumun çoğunun aşısı yapıldığında pandemiyi de iyi şekilde bitirmiş olacağız.

Biz tüm sağlık tesislerimiz, aile hekimliklerimiz, özel hastanelerimizin tamamında aşı yapma imkanı bulunuyor.

Randevu alarak ya da gününde randevu vererek biz vatandaşlarımızın aşısını yapıyoruz.

Yerinde aşı sistemim ile hem iş kaybı olmayacak hem de hastanelerimiz de yoğunluk olmayacak. Aşı bizi hastalıktan koruyacak yakalansak bile çok hafif atlatırız bu çok önemli."

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