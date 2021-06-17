Türkiye aşılamada lider ülkelerden biri! Günlük aşılamada yeni rekor
Koronavirüsle mücadelede başarılı olan Türkiye, aşılamada da lider ülkelerden biri. Öyle ki dün yaklaşık bir buçuk milyon kişiye aşı uygulandı. Detayları Samsun'da bulunan A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan’ın konuğu olan Samsun Sağlık İl Müdürü Muhammet Ali Oruç aktardı.
ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Samsun Sağlık İl Müdürü Muhammet Ali Oruç'un açıklamaları:
"Dün itibariyle 35 yaş üstü vatandaşlarımız sisteme girmiş oldu ve aşı olma noktasında bir yoğunluk var. Bun sevindirici bir gelişme ve pandemi bitirecek yöntem.
Ne kadar çok aşı yaparsak o kadar çabuk pandemi bitireceğiz. Bugün Samsun'da 700 bin doz aşı yapmış olacağız.
Toplumun çoğunun aşısı yapıldığında pandemiyi de iyi şekilde bitirmiş olacağız.
Biz tüm sağlık tesislerimiz, aile hekimliklerimiz, özel hastanelerimizin tamamında aşı yapma imkanı bulunuyor.
Randevu alarak ya da gününde randevu vererek biz vatandaşlarımızın aşısını yapıyoruz.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Adalet Bakanlığı son dakika: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?
- Survivor eleme gecesi ne zaman? Survivor bu hafta eleme var mı, yok mu? Eleme konseyi...
- Chiliz (CHZ) coinbase ne zaman gelecek? Chiliz (CHZ) coinbase listelenecek mi? Uzmanların analizleri...
- 3.500 TL maaşla personel alımı: BİM personel alımı başvuru şartları nelerdir? BİM personel alımı başvurusu sayfası...
- EDHO'da sezon finali öncesinde şaşırtan hamle! Oktay Kaynarca paylaştı, ortalık yıkıldı...
- Survivor ne zaman bitecek? Survivor final tarihi belli mi? SMS göndermek ne kadar, kaç TL?
- Kuruluş Osman ne zaman sezon finali yapacak? Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli mi?
- LGS 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri hangi tarihte yapılacak? Taban puanları...
- Araba alacaklara çifte müjde! 3 ay ödemesiz 60 ay vadeli taşıt kredisiyle anahtar cebinizde! Vakıfbank, Ziraat Bankası...
- Emeklilere son dakika müjdesi! Erken emekliliğin yolu açıldı! Bağ-Kur borçluları dikkat...
- Tıkır tıkır ödeyerek ev sahibi olmak mümkün! %10 peşinat, 180 ay vade imkanı! Haziran ayı TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman?
- Bankalar lav gibi patladı! Kredi faiz oranları güncellendi! Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi faiz oranları...