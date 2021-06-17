Türkiye aşılamada lider ülkelerden biri! Günlük aşılamada yeni rekor

Samsun Sağlık İl Müdürü Muhammet Ali Oruç'un açıklamaları:

"Dün itibariyle 35 yaş üstü vatandaşlarımız sisteme girmiş oldu ve aşı olma noktasında bir yoğunluk var. Bun sevindirici bir gelişme ve pandemi bitirecek yöntem.

Ne kadar çok aşı yaparsak o kadar çabuk pandemi bitireceğiz. Bugün Samsun'da 700 bin doz aşı yapmış olacağız.