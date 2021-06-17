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Fotoğraf üzerinden algı operasyonun amacı ne? Israrla erken seçim çağrısı ittifakın dağılma kaygısı mı?

'nda ’den sonra şimdi de krizi yaşanıyor. İttifakı bir arada tutmak için ’nin istikrarını bozmak isteyen Genel Başkanı seçmenleri hedef alan skandal açıklamalar yaptı. Öte yandan Türkiye terörle mücadelede tarihi başarılara imza atıyor. Peki erken seçim çağrılarının perde arkasında ne var? Türkiye’nin terörle mücadelesi nasıl devam edecek? Fotoğraf hilesiyle yapılan manipülasyonla ne hedefliyorlar? Peki algı operasyonun arkasındaki sebep ne? Türkiye'yi hedef almalarının amacı ne? Yapılan psikolojik savaş mı? Siyaset gündemindeki sıcak gelişmeleri canlı yayınına katılan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili değerlendirdi.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.06.2021 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
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Fotoğraf üzerinden algı operasyonun amacı ne? Israrla erken seçim çağrısı ittifakın dağılma kaygısı mı?

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç'in açıklamaları:

"Biz sadece kendi içimizde değil herkesle selamlaşmanın güzel olduğuna inanıyoruz. Biz Kılıçdaroğlu'nun 'selam' çağrısına tabii ki kulak vermeyeceğiz.

örgütü 1994 yılında ilk eylemini yaptı. O günden bugüne PKK'ya karşı şu anda en başarılı dönemi yaşıyoruz. Terör örgütünün operasyonel gücü minimize edildi ve adam devşirme noktasında çok ciddi sıkıntıları var.

Cumhurbaşkanımız liderliğinde PKK terör örgütüne karşı yeni bir dönem başlatıldı ve daha önce şehirlerimizi ve kırsalımızı teröristlerden korumaya çalışırken bugün her görüldükleri yerde üzerlerine gidilen ve operasyon yapılan konuma geldi.

PKK'yı bırakın yurt içinde eylem yapmasını yurt dışında bile rahat bırakmıyoruz. 'taki 40 yıllık kampları yerle bir edildi. Kamplara çıkan elebaşları yok edildi. Bunda hükümetin kararlı duruşu, halkın desteği ve silahlı kuvvetlerimizin ekipmanlarının yenilenmesinin önemli katkıları var.

Dünyada savaş konseptini değiştiren İHA ve SİHA'larımız var. Ülkemiz adına, çocuklarımız adına çok mutluyum. Artık dağa kaçırılmıyorlar ve okullarına gidebiliyorlar.

Muhalefet erken seçim konusunda hayal görüyor. Muhalefetin kendisinin de seçime inanacağı bir ortam yok 'de. Karşımızda yamalı bohça konumunda bir muhalefet var. ile birlikteliklerini gizlemeye çalışıyorlar.

HDP ve tabanını kandırmak için belli adamlara medyada ''Bakanlık vereceğiz' diyerek yayın yaptırıyorlar. Bir de bunu gizlemeye çalışıyorlar. Adayları belirsiz, ne yapacakları belirsiz. Bu ülkenin kaos ortamına ve hükümet boşluklarına asla tahammülü yok.

40-50 yıldır neden güçlendirilmiş demokrasiyi kurmadınız? Bu ülke ne olaylar yaşadı bu kadar zamanda? Bunları söylediklerinin siyaseten bir karşılığı yok. Bunlar sanal gündem oluşturarak hükümeti yıpratma çabasındalar.

Eskiden beri siyasette ve medyada algı operasyonları yapan kesimler var. Gerçeğe aykırı haber yapan kişilik haklarına saygı göstermeyenler oldu.

Dünyanın her yerinde bunlar var ve bunu yok edemezsiniz ama karşı tarafta Erdoğan muhalifliği ile o kadar çizgiden çıktılar ki anlatılamaz.

Eski Türkiye'de bu yaptıkları manipülasyonun deşifre olması zaman alıyordu. Şimdi bir yalana imza atıyorlar 10 dakika geçmeden doğrusu ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Allah'tan ve milletten başkasına eyvallahı yok. Bu ortaya çıkan fotoğrafla yapılmaya çalışılan çirkin bir şey."

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