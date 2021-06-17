Fotoğraf üzerinden algı operasyonun amacı ne? Israrla erken seçim çağrısı ittifakın dağılma kaygısı mı?

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç'in açıklamaları:

"Biz sadece kendi içimizde değil herkesle selamlaşmanın güzel olduğuna inanıyoruz. Biz Kılıçdaroğlu'nun 'selam' çağrısına tabii ki kulak vermeyeceğiz.

PKK terör örgütü 1994 yılında ilk eylemini yaptı. O günden bugüne PKK'ya karşı şu anda en başarılı dönemi yaşıyoruz. Terör örgütünün operasyonel gücü minimize edildi ve adam devşirme noktasında çok ciddi sıkıntıları var.