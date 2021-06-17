Fotoğraf üzerinden algı operasyonun amacı ne? Israrla erken seçim çağrısı ittifakın dağılma kaygısı mı?
Millet İttifakı'nda HDP’den sonra şimdi de Saadet Partisi krizi yaşanıyor. İttifakı bir arada tutmak için Türkiye’nin istikrarını bozmak isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçmenleri hedef alan skandal açıklamalar yaptı. Öte yandan Türkiye terörle mücadelede tarihi başarılara imza atıyor. Peki erken seçim çağrılarının perde arkasında ne var? Türkiye’nin terörle mücadelesi nasıl devam edecek? Fotoğraf hilesiyle yapılan manipülasyonla ne hedefliyorlar? Peki algı operasyonun arkasındaki sebep ne? Türkiye'yi hedef almalarının amacı ne? Yapılan psikolojik savaş mı? Siyaset gündemindeki sıcak gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç değerlendirdi.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç'in açıklamaları:
"Biz sadece kendi içimizde değil herkesle selamlaşmanın güzel olduğuna inanıyoruz. Biz Kılıçdaroğlu'nun 'selam' çağrısına tabii ki kulak vermeyeceğiz.
PKK terör örgütü 1994 yılında ilk eylemini yaptı. O günden bugüne PKK'ya karşı şu anda en başarılı dönemi yaşıyoruz. Terör örgütünün operasyonel gücü minimize edildi ve adam devşirme noktasında çok ciddi sıkıntıları var.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip liderliğinde PKK terör örgütüne karşı yeni bir dönem başlatıldı ve daha önce şehirlerimizi ve kırsalımızı teröristlerden korumaya çalışırken bugün her görüldükleri yerde üzerlerine gidilen ve operasyon yapılan konuma geldi.
PKK'yı bırakın yurt içinde eylem yapmasını yurt dışında bile rahat bırakmıyoruz. Kuzey Irak'taki 40 yıllık kampları yerle bir edildi. Kamplara çıkan elebaşları yok edildi. Bunda hükümetin kararlı duruşu, halkın desteği ve silahlı kuvvetlerimizin ekipmanlarının yenilenmesinin önemli katkıları var.
Dünyada savaş konseptini değiştiren İHA ve SİHA'larımız var. Ülkemiz adına, çocuklarımız adına çok mutluyum. Artık dağa kaçırılmıyorlar ve okullarına gidebiliyorlar.
HDP ve tabanını kandırmak için belli adamlara medyada ''Bakanlık vereceğiz' diyerek yayın yaptırıyorlar. Bir de bunu gizlemeye çalışıyorlar. Adayları belirsiz, ne yapacakları belirsiz. Bu ülkenin kaos ortamına ve hükümet boşluklarına asla tahammülü yok.
40-50 yıldır neden güçlendirilmiş demokrasiyi kurmadınız? Bu ülke ne olaylar yaşadı bu kadar zamanda? Bunları söylediklerinin siyaseten bir karşılığı yok. Bunlar sanal gündem oluşturarak hükümeti yıpratma çabasındalar.
Eskiden beri siyasette ve medyada algı operasyonları yapan kesimler var. Gerçeğe aykırı haber yapan kişilik haklarına saygı göstermeyenler oldu.
Dünyanın her yerinde bunlar var ve bunu yok edemezsiniz ama karşı tarafta Erdoğan muhalifliği ile o kadar çizgiden çıktılar ki anlatılamaz.
Eski Türkiye'de bu yaptıkları manipülasyonun deşifre olması zaman alıyordu. Şimdi bir yalana imza atıyorlar 10 dakika geçmeden doğrusu ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Allah'tan ve milletten başkasına eyvallahı yok. Bu ortaya çıkan fotoğrafla yapılmaya çalışılan çirkin bir şey."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Adalet Bakanlığı son dakika: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?
- Survivor eleme gecesi ne zaman? Survivor bu hafta eleme var mı, yok mu? Eleme konseyi...
- Chiliz (CHZ) coinbase ne zaman gelecek? Chiliz (CHZ) coinbase listelenecek mi? Uzmanların analizleri...
- 3.500 TL maaşla personel alımı: BİM personel alımı başvuru şartları nelerdir? BİM personel alımı başvurusu sayfası...
- EDHO'da sezon finali öncesinde şaşırtan hamle! Oktay Kaynarca paylaştı, ortalık yıkıldı...
- Survivor ne zaman bitecek? Survivor final tarihi belli mi? SMS göndermek ne kadar, kaç TL?
- Kuruluş Osman ne zaman sezon finali yapacak? Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli mi?
- LGS 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri hangi tarihte yapılacak? Taban puanları...
- Araba alacaklara çifte müjde! 3 ay ödemesiz 60 ay vadeli taşıt kredisiyle anahtar cebinizde! Vakıfbank, Ziraat Bankası...
- Emeklilere son dakika müjdesi! Erken emekliliğin yolu açıldı! Bağ-Kur borçluları dikkat...
- Tıkır tıkır ödeyerek ev sahibi olmak mümkün! %10 peşinat, 180 ay vade imkanı! Haziran ayı TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman?
- Bankalar lav gibi patladı! Kredi faiz oranları güncellendi! Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi faiz oranları...