ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in ilk görüşmesi! Zirveden ne sonuç çıkar?

En azından ilişkileri normalleştirme konusunda umut var. Soğuk savaş döneminden bile kötü seviyede. Biden'ın Putin'i 'katil' olarak nitelendirmesinde de durum anlaşılıyor. Buna rağmen diplomasi yolunun seçilmesi bekleniyor."

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