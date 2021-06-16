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ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in ilk görüşmesi! Zirveden ne sonuç çıkar?

Gözler Başkanı ile arasında yapılacak 2'li zirveye çevrildi. 'nin kentinde gerçekleşiyor. Peki zirveden ne sonuçlar çıkar? canlı yayınına bağlanan gazeteci detayları aktardı.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.06.2021 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021
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ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in ilk görüşmesi! Zirveden ne sonuç çıkar?

Gazeteci Mehmet Çek'in açıklamaları:

"Dünyanın gözü burada yapılacak zirvede. Putin tam saat 12.00'de 'ye geldi. Liderler ilk kez bir araya geldi ve kapılar kapandı.

Görüşme başladı ve 4 saat sürmesi bekleniyor. Saat 18.00'de görüşme bitecek.

Görüşme sonrası ortak basın toplantısı olmayacak. Taraflar ayrı ayrı basının karşısına çıkacak. Son olarak 1985'te dönemin Başkanı ve arasındaki tarihi zirveden bu yana yani 36 yıl sonra Cenevre liderlere ev sahipliği yapacak.

Dünya şu an bu zirveyi takip ediyor ve üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Cenevre hava sahası trafiğe kapatıldı. Tüm giriş-çıkışlar kontrol altında, yollar ulaşıma kapatıldı.

Resmi bir program bile açıklanmadı. Masada önemli konular var. Nükleer silahlar, iklimsel sorunlar masadaki önemli konular. Diğer yandan siber saldırılar da görüşülecek konular var.

Tartışmalı konularda bir fikir birliği açıklamasından yana olumlu bir hava yok. ABD'deki basın kuruluşları zirvenin çıkmaza gireceğini ifade ediyor.

En azından ilişkileri normalleştirme konusunda umut var. döneminden bile kötü seviyede. Biden'ın Putin'i 'katil' olarak nitelendirmesinde de durum anlaşılıyor. Buna rağmen diplomasi yolunun seçilmesi bekleniyor."

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