ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in ilk görüşmesi! Zirveden ne sonuç çıkar?
Gözler ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak 2'li zirveye çevrildi. İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşiyor. Peki zirveden ne sonuçlar çıkar? A Haber canlı yayınına bağlanan gazeteci Mehmet Çek detayları aktardı.
Gazeteci Mehmet Çek'in açıklamaları:
"Dünyanın gözü burada yapılacak zirvede. Putin tam saat 12.00'de Cenevre'ye geldi. Liderler ilk kez bir araya geldi ve kapılar kapandı.
Görüşme başladı ve 4 saat sürmesi bekleniyor. Saat 18.00'de görüşme bitecek.
Görüşme sonrası ortak basın toplantısı olmayacak. Taraflar ayrı ayrı basının karşısına çıkacak. Son olarak 1985'te dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Rusya Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov arasındaki tarihi zirveden bu yana yani 36 yıl sonra Cenevre liderlere ev sahipliği yapacak.
Dünya şu an bu zirveyi takip ediyor ve üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Cenevre hava sahası trafiğe kapatıldı. Tüm giriş-çıkışlar kontrol altında, yollar ulaşıma kapatıldı.
Resmi bir program bile açıklanmadı. Masada önemli konular var. Nükleer silahlar, iklimsel sorunlar Ukrayna krizi masadaki önemli konular. Diğer yandan siber saldırılar da görüşülecek konular var.
Tartışmalı konularda bir fikir birliği açıklamasından yana olumlu bir hava yok. ABD'deki basın kuruluşları zirvenin çıkmaza gireceğini ifade ediyor.
En azından ilişkileri normalleştirme konusunda umut var. Soğuk savaş döneminden bile kötü seviyede. Biden'ın Putin'i 'katil' olarak nitelendirmesinde de durum anlaşılıyor. Buna rağmen diplomasi yolunun seçilmesi bekleniyor."
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