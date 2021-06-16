ANKA’nın mirası Aksungur! A Haber üretim tesisinde! Özellikleri neler?
Aksungur gece gündüz atış yapabiliyor. Görevleri istihbarat gözetleme keşif taarruz. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen SİHA testleri başarıyla geçti. Kara ve denizde görev yapabilme özelliğine sahip. Yeni mühimmatlar test ediliyor. Menzil 45 kilometreye çıkarılacak. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu'nun konuğu olan TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Yıldız son gelişmeleri aktardı.
TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Yıldız'ın açıklamaları:
"Biz Aksungur'u ANKA'nın mirası üzerine inşa ettik. Bizden ANKA'nın daha büyüğünü ve çift motorlusunu yapmamız istendi.
Biz de 17 ay içerisinde bu talimatı yerine getirdik.
Bu projede kullandığımız yer sistemlerinde aynı algoritmaları kullanıyoruz. Uçağın arkada bölümünde olan motorunu kanat altına aldık. Motorlar beraber iniş takımlarını da kanat altına taşıdık.
Kanat açıklığı 17 metreden 24 metreye çıktı. 750 kilograma kadar taşıma gücüne çıkardık. 10 saatlik bir uçuş eğitimi ile ANKA'yı kullanan pilotlarımız Aksungur'u uçurabiliyor.
Yıl sonuna kadar 6 tane Aksungur'u üretmiş olacağız, 4 tanesini TSK'ya teslim etmeyi planlıyoruz. Şu anda testler devam ediyor. Önümüzdeki yıl da 8 tane üretim yapmayı programımıza aldık.
Orman Genel Müdürülüğüne yangın ihbar hizmeti veriyoruz. Adana'da bulunuyoruz ve gayet iyi gidiyoruz. Uçağımız sahada başarılı görevler icra ediyor.
Uçağın üzerindeki baz istasyonu entegrasyonu devam ediyor. Acil durumlarda sahada ekipler haberleşmeyi bu kanaldan sağlayabilecek.
Atış menzilini 45 km çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun da 1-2 ay içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
Tasarımı ve yazılımı yerli ve milli bizim tarafımızdan yapılıyor. Yurt dışına olan bir bağımlılık söz konusu değil.
Pasif ve akustik dinleme yapan ekipmanları uçağımıza kazandıracağız. Bu da Deniz Kuvvetleri için ciddi bir destek olacak."
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