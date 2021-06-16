ANKA’nın mirası Aksungur! A Haber üretim tesisinde! Özellikleri neler?

TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Yıldız'ın açıklamaları:

"Biz Aksungur'u ANKA'nın mirası üzerine inşa ettik. Bizden ANKA'nın daha büyüğünü ve çift motorlusunu yapmamız istendi.

Biz de 17 ay içerisinde bu talimatı yerine getirdik.