İzmir'de altyapı isyanı! Aşırı yağış sonrası köstebek yuvasına dönen yol çöktü
Dün İzmir'de etkili olan sağanak sele yol açmış, vatandaş isyan etmişti. Bayraklı ilçesinde birçok mahalle mağdur oldu. Alparslan Mahallesi’nde köstebek yuvasına dönen yollarda, aşırı yağışla birlikte çökmeler meydana geldi. Gelişmeleri bölgeden A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.
A Haber muhabiri Gamze Elçi'nin canlı yayında anlattıkları:
Alparslan Mahallesi'nde vatandaşlar iki aydır isyan ediyor.
Bölgede önce doğalgaz çalışması yapıldı ardından İZSU bir çalışma yaptı ve su boruları değişti.
Yapılan işler güzel gelişmeler mahalleli de bundan çok memnundu aslında. Ama iş çok farklı bir noktaya döndü. Bölgede asfalt çalışması yapılması gerekiyordu ancak ekipler öylece bırakıp gitti.
Aşırı yağışların etkisiyle burada yolar çöktü. Bölgeden araçlar geçtikçe yol daha da çöktü. Yağışların ardından bölge çamur deryasına dönüştü.
Bölgede araçlar ve vatandaşlar ciddi sıkıntılar yaşadı. Vatandaşlar yolda yürümekte zorlanıyor, düşüyorlar. Vatandaş bu duruma tepkili ve bir an önce çözüm bekliyorlar.
Sokarlar baştan aşağı çökmüş yollarla zor durumda. Burası merkezi noktaya uzak bir yer değil.
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