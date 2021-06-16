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İzmir'de altyapı isyanı! Aşırı yağış sonrası köstebek yuvasına dönen yol çöktü

Dün 'de etkili olan sağanak sele yol açmış,  vatandaş isyan etmişti. ilçesinde birçok mahalle mağdur oldu. ’nde köstebek yuvasına dönen yollarda,  aşırı yağışla birlikte çökmeler meydana geldi. Gelişmeleri bölgeden muhabiri aktardı.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.06.2021 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021
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İzmir'de altyapı isyanı! Aşırı yağış sonrası köstebek yuvasına dönen yol çöktü

A Haber muhabiri Gamze Elçi'nin canlı yayında anlattıkları:

'nde vatandaşlar iki aydır isyan ediyor.

Bölgede önce doğalgaz çalışması yapıldı ardından bir çalışma yaptı ve su boruları değişti.

Yapılan işler güzel gelişmeler mahalleli de bundan çok memnundu aslında. Ama iş çok farklı bir noktaya döndü. Bölgede asfalt çalışması yapılması gerekiyordu ancak ekipler öylece bırakıp gitti.

Aşırı yağışların etkisiyle burada yolar çöktü. Bölgeden araçlar geçtikçe yol daha da çöktü. Yağışların ardından bölge çamur deryasına dönüştü.

Bölgede araçlar ve vatandaşlar ciddi sıkıntılar yaşadı. Vatandaşlar yolda yürümekte zorlanıyor, düşüyorlar. Vatandaş bu duruma tepkili ve bir an önce çözüm bekliyorlar.

Sokarlar baştan aşağı çökmüş yollarla zor durumda. Burası merkezi noktaya uzak bir yer değil.

Gelişen ve yükselen bir ilçe varken sokakların bu şekilde bırakılıyor olması vatandaşı isyan ettirdi.

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