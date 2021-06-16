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İstanbul’da pitbull saldırısına uğrayan 16 yaşındaki kıza 56 dikiş atıldı

'de bir genç kız ölümden döndü. Komşularının evine giden kız pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Onu komşular kurtardı. Ağır yaralanan kızın vücuduna 56 dikiş atıldı.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.06.2021
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İstanbul’da pitbull saldırısına uğrayan 16 yaşındaki kıza 56 dikiş atıldı

16 yaşındaki 'e şarj aleti almak için gittiği komşusunun evinde, pitbull cinsi 2 köpek saldırdı.

Pitbull cinsi köpek genç kızı bacak ve kollarından ısırıp yerde sürüklemeye başladı.

O dehşet anları böyle görüntülendi.

Yaklaşık 40 saniye sürdü her şey. Köpeklerin saldırısından, komşular tarafından kurtarılan mine dönmez hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan 16 yaşındaki Mine Dönmez'e 56 dikiş atıldı.

İki pitbull cinsi köpek sakinleştirici iğne yapılıp, sahibi 'ın eşliğinde 'ne götürüldü.

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