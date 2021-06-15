Trafik cezalarına çifte indirim müjdesi! Yapılandırma yapacaklar dikkat! Çeyiz desteğinin detayları neler? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de açıkladı
Son dakika haberi... A Haber'de Cansın Helvacı'nın konuğu olan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi. Peki evleneceklere çeyiz desteğinin detayları neler? Yapılandırma borçları nasıl hesaplanacak? İşte detaylar...
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in açıklamaları şu şekilde:
PİYASALAR GÜNE NASIL BAŞLIYOR?
Hareketli bir hafta olacak. Piyasalar G7 ve NATO Liderler Zirvesi'ne kilitlenmişti. Özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesi akşam piyasalar kapandıktan sonra olduğu için etkilerini bugün göreceğiz.
EVLENECEKLERE ÇEYİZ DESTEĞİ
Evlenme ödeneği olarak bilinen çeyiz parası bu yıl evlenecek binlerce gencin giderlerini karşılamasına yardımcı olacak. Bir diğer destek de "çeyiz hesabı" üzerinde yapılacak ödemelerle gerçekleştirilecek. Devlet yuva kurmak isteyen ancak maddi sorunlar nedeniyle hayalini gerçekleştiremeyen gençlerin açtıkları çeyiz hesabına yaklaşık 350 milyon lira katkı sağladı.
Yetim aylığı ve geliri alan kız çocuklarının evliliklerine destek amacıyla verilen evlilik ödeneğinde yaş sınırı bulunmuyor. Evlilik yardımı ve çeyiz hesabına ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle:
Evlenme ödeneği, sosyal güvenlik kapsamında anne, babasından aylık, gelir alan kız çocuklarına evlenmeleri halinde ödeniyor. Ölüm aylığı, geliri alırken evlenmiş olmamak gerekiyor. Erkek çocuklarına ödenmiyor. Bağ-Kur'dan yetim aylığı alanlar da yararlanabiliyor.
Dul olup yeniden evlenenler, eski eşle nikâh tazeleyenler yararlanamıyor. Evlenme ödeneğinin miktarı Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan en son gelir veya aylığının 2 yıllık tutarı kadar ödeniyor.
Aylığın veya gelirin 24 katı kadar ödenen evlenme ödeneği kapsamında 750 lira alan bir genç 18 bin liralık çeyiz parası alabilecek.
Kız çocuğunun boşanması durumunda anne ya da babasından yeniden gelir ve aylığı alması için 2 yıl geçmesi gerekiyor. Çeyiz parası aslında iki yıllık gelir veya aylığın peşin verilmesi anlamına geliyor. Bu paranın iadesi söz konusu değil.
Bulunulan yerdeki sosyal güvenlik il müdürlükleri ve merkezlerine başvuru yapılabilir. Alınan aylığın 24 katı ödeme yapılıyor. Çeyiz parası kaç kere evlilik yapılırsa yapılsın sadece bir defaya mahsus ödeniyor.
Anne, babasından yetim (ölüm) aylığı evlendiği için kesilen ve bu çerçevede çeyiz parası alan kız çocuğu, eşini kaybeder ve eşinden dolayı yetim aylığı almaya hak kazanırsa aylığı hemen alabilir.
Hükümet çeyiz hesabını 2016'da yaşama geçirdi. Evlenecek gençleri tasarrufa teşvik etmek, desteklemek amacıyla yaşama geçirilen çeyiz hesabında üç yılını dolduranlar da devlet katkısıyla birlikte evlilik birikimlerini almaya başladı.
Çeyiz hesabına 60 ay ve üzerinde para yatıranlara hesapta biriken paranın yüzde 25'i 11 bin 32 lirayı geçmemek üzere devlet katkısı olarak veriliyor.
Yaklaşık 25 bin gencin katıldığı çeyiz hesabında biriken para 100 milyon liraya yaklaştı. Devlet son iki yılda çeyiz, konut hesabına yaklaşık 350 milyon liranın üzerinde katkı sağladı.
BORÇLAR NASIL YAPILANDIRILACAK?
Gelir İdaresi Başkanlığı, tebliği yayınladı. Tabii bu yapılandırmanın uygulanmasıyla ilgili bir tebliğ. Başvurular başladı, 31 Ağustos'a kadar devam edecek. Ve ilk taksit ödemeleri de eylülün sonunda yapılacak, başvuruları da e-Devlet üzerinden yapabileceğiz.
Burada hep söyledğimiz şuydu; asıl borç duracak onun üzerindeki faizler silinecek ve bir enflasyon farkı eklenecek. Eğer peşin öderseniz bunun yüzde 90'ı silinecek. Taksit yaparsanız da 1,06 ila 1,27 arasında değişen kat sayılar eklenecek.
TRAFİK CEZALARINA ÇİFTE İNDİRİM
Yapılandırmada tüm faiz ve gecikme cezaları siliniyor.
Trafik cezasında peşin ödeyenin anaparasından yüzde 25 indirim yapılıyor.
Taksit isteyene katsayı ile birlikte 36 ay vade yapılıyor.
Peşin ödeyenlere enflasyon farkının yüzde 90'ı da siliniyor.
İkinci taksite kadar peşin ödenirse indirim yüzde 12.5 oluyor.
YAPILANDIRMADA ÖNEMLİ TARİHLER
Borç kapsamı: 30 Nisan 2021 ve öncesi
Vergi için ilk taksit: 30 Eylül 2021
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