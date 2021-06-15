Trafik cezalarına çifte indirim müjdesi! Yapılandırma yapacaklar dikkat! Çeyiz desteğinin detayları neler? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de açıkladı

EVLENECEKLERE ÇEYİZ DESTEĞİ

Evlenme ödeneği olarak bilinen çeyiz parası bu yıl evlenecek binlerce gencin giderlerini karşılamasına yardımcı olacak. Bir diğer destek de "çeyiz hesabı" üzerinde yapılacak ödemelerle gerçekleştirilecek. Devlet yuva kurmak isteyen ancak maddi sorunlar nedeniyle hayalini gerçekleştiremeyen gençlerin açtıkları çeyiz hesabına yaklaşık 350 milyon lira katkı sağladı.

Yetim aylığı ve geliri alan kız çocuklarının evliliklerine destek amacıyla verilen evlilik ödeneğinde yaş sınırı bulunmuyor. Evlilik yardımı ve çeyiz hesabına ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle: