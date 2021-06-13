Son dakika: Türkiye genelinde dev uygulama! 1964 kişi yakalandı
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı'nın yurt genelinde başlattığı aramalara Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri katıldı. Yapılan açıklamada toplam 1964 kişinin yakalandığı belirtildi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, ülke genelinde dün eş zamanlı olarak "Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması" gerçekleştirdi.
11 bin 838 ekip, 41 bin 521 personel görev aldığı uygulamalarda adli mercilerden izin almak kaydıyla 2.962 ikamette arama yapıldı.
Uygulamada;
-2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 480 şahıs,
-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 243 şahıs,
-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 84 şahıs,
-20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 37 şahıs,
-20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 10 şahıs olmak üzere; 854'ü hükümlü 1110'u yakalama emri ile aranmakta olan, toplam *1.964* şahıs yakalandı.
Yakalananlar arasında adam öldürme suçundan 16, hırsızlık suçundan 245, yaralama suçundan 213, cinsel suçlardan 29, yağma suçundan 37, dolandırıcılık suçundan 52, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 71, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 4 şahıs yer alırken, 3'ü çocuk olmak üzere 10 kayıp şahıs bulundu. Ayrıca *809* düzensiz göçmen ve *15* organizatör yakalandı, *365* araca ise idari yaptırım uygulandı.
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