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Son dakika: Türkiye genelinde dev uygulama! 1964 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... 'nın yurt genelinde başlattığı aramalara , ve ekipleri katıldı. Yapılan açıklamada toplam 1964 kişinin yakalandığı belirtildi.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.06.2021 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021
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Son dakika: Türkiye genelinde dev uygulama! 1964 kişi yakalandı

koordinesinde , ve , ülke genelinde dün eş zamanlı olarak "Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması" gerçekleştirdi.

11 bin 838 ekip, 41 bin 521 personel görev aldığı uygulamalarda adli mercilerden izin almak kaydıyla 2.962 ikamette arama yapıldı.

Uygulamada;
-2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 480 şahıs,
-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 243 şahıs,
-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 84 şahıs,
-20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 37 şahıs,
-20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 10 şahıs olmak üzere; 854'ü hükümlü 1110'u yakalama emri ile aranmakta olan, toplam *1.964* şahıs yakalandı.

Yakalananlar arasında adam öldürme suçundan 16, hırsızlık suçundan 245, yaralama suçundan 213, cinsel suçlardan 29, yağma suçundan 37, dolandırıcılık suçundan 52, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 71, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 4 şahıs yer alırken, 3'ü çocuk olmak üzere 10 kayıp şahıs bulundu. Ayrıca *809* düzensiz göçmen ve *15* organizatör yakalandı, *365* araca ise idari yaptırım uygulandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda; çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve delici/ kesici alet ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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