İstanbul trafiğine can suyu olacaktı! CHP'li İBB Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesini durdurdu

Ancak başlatılan çalışmalar yerel seçimlerin ardından sonlandırıldı. Hatta bir dönem tünel inşaatındaki çalışmaların, Nişantaşı'nda altından

geçtiği binalara hasar verdiği öne sürüldü. Ama bu iddia itü tarafından hazırlanan bilirkişi raporuyla yalanlandı.