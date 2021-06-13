İstanbul trafiğine can suyu olacaktı! CHP'li İBB Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesini durdurdu
İstanbul trafiğini rahatlatacak önemli projelerden Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin yapımı CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından durduruldu. Bölgede son iki yıldır hiçbir çalışma yapılmadı. Proje tamamlanmış olsaydı, zaman zaman trafik nedeniyle saatler süren o yol sadece 5 dakikada geçilecekti.
Dolmabahçe-Levazım Tüneli İstanbul'un yoğun trafiğine bir nebze de olsa çare olacaktı. Yapımına 2018 yılında başlandı. Ancak tünel projesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından durduruldu.
70 dakikalık mesafeyi 5 dakikaya düşürecek 7.8 kilometrelik tünel özellikle Dolmabahçe, Zincirlikuyu ve Ortaköy trafiğine can suyu olacaktı.
Ancak başlatılan çalışmalar yerel seçimlerin ardından sonlandırıldı. Hatta bir dönem tünel inşaatındaki çalışmaların, Nişantaşı'nda altından
geçtiği binalara hasar verdiği öne sürüldü. Ama bu iddia itü tarafından hazırlanan bilirkişi raporuyla yalanlandı.
Bugüne kadar proje için yaklaşık 220 milyon liralık yatırım yapıldı. Beşiktaş MHP İlçe Başkanı Metin Kılıç, bu paranın yeni İBB yönetimi tarafından israf edildiğini söylüyor.
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