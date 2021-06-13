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İstanbul trafiğine can suyu olacaktı! CHP'li İBB Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesini durdurdu

İstanbul trafiğini rahatlatacak önemli projelerden -Levazım Tüneli'nin yapımı CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından durduruldu. Bölgede son iki yıldır hiçbir çalışma yapılmadı. Proje tamamlanmış olsaydı,  zaman zaman trafik nedeniyle saatler süren o yol sadece 5 dakikada geçilecekti.

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Giriş Tarihi: 13.06.2021 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021
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İstanbul trafiğine can suyu olacaktı! CHP'li İBB Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesini durdurdu

-Levazım Tüneli İstanbul'un yoğun trafiğine bir nebze de olsa çare olacaktı. Yapımına 2018 yılında başlandı. Ancak tünel projesi tarafından durduruldu.



70 dakikalık mesafeyi 5 dakikaya düşürecek 7.8 kilometrelik tünel özellikle Dolmabahçe, ve trafiğine can suyu olacaktı.

, ve yönünden gelen araçlar Zincirlikuyu, , ve Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabilecekti.

Ancak başlatılan çalışmalar yerel seçimlerin ardından sonlandırıldı. Hatta bir dönem tünel inşaatındaki çalışmaların, 'nda altından
geçtiği binalara hasar verdiği öne sürüldü. Ama bu iddia itü tarafından hazırlanan bilirkişi raporuyla yalanlandı.

Bugüne kadar proje için yaklaşık 220 milyon liralık yatırım yapıldı. MHP İlçe Başkanı , bu paranın yeni İBB yönetimi tarafından israf edildiğini söylüyor.

İBB yetkililerinden çalışmaların neden devam ettirilmediğine yönelik ise henüz bir açıklama gelmedi.

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