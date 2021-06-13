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İlk milli deniz araştırma projesi! Ege'de 10 gün kesintisiz görev yaptı: TÜBİTAK gemisi İzmir'e döndü

'nun () 30 Ekim 2020'de 'nde meydana gelen depremin ardından oluşturduğu '', çalışmalarına 'nin 1'inci Deniz Araştırma Seferi'yle 'den başlamıştı. Denizi'ndeki fay hatlarında araştırma yapan TÜBİTAK gemisi İzmir'e döndü. Detayları Muhabiri aktardı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 13.06.2021 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021
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İlk milli deniz araştırma projesi! Ege'de 10 gün kesintisiz görev yaptı: TÜBİTAK gemisi İzmir'e döndü

'nun () 30 Ekim 2020'de 'nde meydana gelen depremin ardından oluşturduğu '', çalışmalarına 'nin 1'inci Deniz Araştırma Seferi'yle 'den başlamıştı.

Denizi'ndeki fay hatlarında araştırma yapan TÜBİTAK gemisi İzmir'e döndü. Detayları Muhabiri aktardı.

A Haber'e konuk olan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. 'ın açıklamaları şu şekilde:

"30 Ekim'de yaşamış olduğumuz deprem felaketi sonrası bilim insanlarımız karadaki fay hatlarının incelemesini yapmıştı ama biliyoruz ki bu deprem Kuşadası Körfezi ile Sisam Adası arasındaki bir bölgede. Bu bölgeye yönelik çok sınırlı bilgi var.

Özellikle uluslararası karasularında dolayısıyla biz bu sefere 31 Mayıs tarihinde başladık ve bu bölgeyi bin 300 kilometreyi hocalarımız 7 gün 24 saat karış karış taradılar. Dolayısıyla bu bölgenin haritası çıkartıldı. Gelecekteki depremlere karşı hazır olmuş olacağız."

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