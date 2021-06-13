İlk milli deniz araştırma projesi! Ege'de 10 gün kesintisiz görev yaptı: TÜBİTAK gemisi İzmir'e döndü
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) 30 Ekim 2020'de Ege Denizi'nde meydana gelen depremin ardından oluşturduğu 'Türkiye Deprem Platformu', çalışmalarına TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi'nin 1'inci Deniz Araştırma Seferi'yle İzmir'den başlamıştı. Ege Denizi'ndeki fay hatlarında araştırma yapan TÜBİTAK gemisi İzmir'e döndü. Detayları A Haber Muhabiri Gamze Elçi aktardı.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) 30 Ekim 2020'de Ege Denizi'nde meydana gelen depremin ardından oluşturduğu 'Türkiye Deprem Platformu', çalışmalarına TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi'nin 1'inci Deniz Araştırma Seferi'yle İzmir'den başlamıştı.
Ege Denizi'ndeki fay hatlarında araştırma yapan TÜBİTAK gemisi İzmir'e döndü. Detayları A Haber Muhabiri Gamze Elçi aktardı.
A Haber'e konuk olan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın açıklamaları şu şekilde:
"30 Ekim'de yaşamış olduğumuz deprem felaketi sonrası bilim insanlarımız karadaki fay hatlarının incelemesini yapmıştı ama biliyoruz ki bu deprem Kuşadası Körfezi ile Sisam Adası arasındaki bir bölgede. Bu bölgeye yönelik çok sınırlı bilgi var.
Özellikle uluslararası karasularında dolayısıyla biz bu sefere 31 Mayıs tarihinde başladık ve bu bölgeyi bin 300 kilometreyi hocalarımız 7 gün 24 saat karış karış taradılar. Dolayısıyla bu bölgenin haritası çıkartıldı. Gelecekteki depremlere karşı hazır olmuş olacağız."
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