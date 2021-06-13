İlk milli deniz araştırma projesi! Ege'de 10 gün kesintisiz görev yaptı: TÜBİTAK gemisi İzmir'e döndü

"30 Ekim'de yaşamış olduğumuz deprem felaketi sonrası bilim insanlarımız karadaki fay hatlarının incelemesini yapmıştı ama biliyoruz ki bu deprem Kuşadası Körfezi ile Sisam Adası arasındaki bir bölgede. Bu bölgeye yönelik çok sınırlı bilgi var.