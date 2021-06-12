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PKK’ya ikinci Mahmur darbesi! Türkiye’den Libya’ya kritik ziyaret! Gelişmeler ne anlama geliyor?

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK’ya bir hafta içinde iki büyük darbe indirdi. Örgütün önde gelen isimleri etkisiz hale getirildi. Bugün de 'ya üst düzey ziyaret gerçekleşecek. Dışişleri Bakanı başkanlığındaki heyet öncesi Libya'ya gidecek. Bu sırada Libya'da bulunan Milli Savunma Bakanı “Türkiye Libya'da yabancı güç değildir” dedi. Öte yandan PKK, Peşmerge’yi hedef aldı. 'ta 6 Peşmerge PKK tarafından öldürüldü. Peki Türkiye’nin Libya ziyareti ne anlama geliyor? Terörle mücadelede başka bir evreye mi geçildi? Kuzey Irak’taki çatışmalar neden yaşanıyor? Gelişmeleri canlı yayınına bağlanan gazeteci değerlendirdi.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2021 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021
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PKK’ya ikinci Mahmur darbesi! Türkiye’den Libya’ya kritik ziyaret! Gelişmeler ne anlama geliyor?

Gazeteci Güngör Yavuzaslan canlı yayındaki açıklamaları:

" ziyareti Türkiye'nin sahada ve masada etkin siyasetinin önemli bir unsuru. öncesi hem 'ya hem ABD'ye sahada mesaj veriliyor.

Türk devlet aklı bugün Libya'da bulunuyor. Türkiye alanda gücünü gösteriyor.

Hem Libya hem de halk şuna bakıyor: Türkiye, Libya'da darbeyi önledi. Türkiye, Libya'yı ateşten alan ülke konumunda şu anda. Türkiye, Libya'da çok önemli görevler üstleniyor. Türkiye, , Libya ve adımlarıyla bölgede tüm dengeleri değiştirdi.

Türkiye, Libya ziyareti ile sahada kazandıklarımı size masada yedirmem mesajı veriyor net şekilde. Meşru şekilde yapılmış bir anlaşma var. Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden'a sadece masada değil alanda konuşan bir lider olduğunun mesajını veriyor. Libya ve Türkiye arasında bir devlet aklı oluştu.

, özellikle bölgesinde oluşturduğu etkiyle teröristbaşlarının rahat hareket edemeyeceğini ve Türkiye'nin bunları istediği zaman etkisiz hale getirebileceğini ortaya koydu. Türkiye artık tepe isimleri yok ediyor.

'ın verdiği demeçlerde bu ortada. Son çırpınışları yaşıyorlar. Pençe hareketleri ile bölgede darbeler indiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajı da verdi. Son zamanlarda Peşmerge'nin güney kısımları tutmasıyla çaresiz kaldılar. Saldırıların sebebi de bu nokta da başlıyor.

Şeytan üçgeni olarak adlandırılan , Mahmur ve Sincar'a asker etkisini ve gücünü gösterdi. Mahmur rezerv terörist yuvası olarak görünüyor. Mahmur aynı zamanda yaralı teröristlerin de tedavilerinin yapıldığı bir yer.

Bu noktalara yapılan operasyonlar hem Irak merkezi yönetimine hem de BM'ye çok önemli bir mesajıdır. Mahmur'a operasyon yapılması çok önemli. Eğer burası boşaltılmazsa merkezi yönetim tarafından Türkiye buraya bir etki oluşturacaktır.

2022 yılı içerisinde Irak'ın kuzeyine yapılacak Büyük Kandil operasyonu, Dicle Kalkanı operasyonunu konuşacağız. Türkiye artık Mahmur'a müdahale edebilecek güce geldi. Perşmerge'nin alanda Türkiye'ye verdiği nispi de olsa destek önemli. Bu yüzden PKK, Peşmerge'yi hedef alıyor."

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