Keşan ve Şarköy arasında “Pazar” krizi! CHP’li başkan esnafı mağdur etti

A Haber muhabiri Vedat Sezer'in anlattıklarında öne çıkan satır başları:

"Bu iki ilçe birbirine çok yakın ve kültür bağları olan yerler. Burada bir kriz yaşandı.

Cuma pazarına gelen Keşanlı esnafın ilçe pazarına tezgah açtırılmaması krize sebep oldu.

Bu kriz yeni normalleşme döneminde ortaya çıktı. Uzun yıllardan beri Şarköy'de tezgah açan Keşanlı esnaf pazara geldiklerinde zabıta ile karşı karşıya kaldı.

Şarköy Belediyesi bunu neden yaptı? Pandemi nedeniyle yapıldığı savunuldu. Keşanlı esnaflar ilçeden uzaklaştırılmak istendi.

Bu olay daha sonra protestoya dönüştü, Keşan'dan gelen esnafla eylem yapıl CHP'li başkan Alpay Var ile görüşmek istediler. Bu görüşme gerçekleşmedi.

Bu hafta manifaturacılar, giyimciler ve tuhafiye esnafı geldiler. Tezgah açamadılar ve protesto eylemi yaptılar. Esnaf tezgah açamadığı için fiyatların da yükseldiği konuşuluyor.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacı da konuya dahil oldu ve Alpay Var ile görüşme yaptı ancak bir sonuç alınamadı."