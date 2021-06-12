A Haber siber ekiplerin harekat merkezinde! Siber polisler suçluların ensesinde
Koronavirüs salgını döneminde Türkiye'de internet ve sosyal medya kullanım süresi uzadı. Sanal ortamda işlenen olası suçlara karşı ise siber polislerin devriyeleri aralıksız devam ediyor. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, A Haber aracılığıyla güvenli internet kullanımı ve dolandırıcıların tuzaklarına karşı vatandaşları bir kez daha uyardı.
Terör propagandası, fidyeci yazılımlar ve Onlarca sanal suç. Siber polisler sanal suçluların her an ensesinde.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı kapılarını A Haber'e açtı.
Sanal ortamda işlenen suçlara karşı siber analiz merkezinde personel 7/24 teyakkuzda. Başta terör propagandası olmak üzere, sanal ortamda işlenen suçlar burada tespit ediliyor ve en kısa zamanda ilgili makamlara bildiriliyor.
Verilere göre 84 milyonluk Türkiye nüfusunun yüzde 90,8'i yani yaklaşık 77 milyonu cep telefonu kullanıyor. Aktif sosyal medya kullananların sayısı ise tam 60 milyon.
Özellikle pandemi döneminde evde geçirilen sürenin uzamasıyla internet kullanımında da ciddi bir artış oldu.
İnternet kullanım süresinin artması sanal suçlarla mücadelede daha fazla sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Bilinçli ve güvenli sosyal medya kullanımı için atılması gereken adımlar ise basit.
Siber polisler, dolandırıcıların yaygın olarak kullandığı tuzaklara karşı vatandaşları bir kez daha uyardı.
Yaz mevsiminin gelmesiyle otellerde rezervazsyon yoğunluğu yaşanmıyor. Dolandırıcılar bu durumu da fırsata çevirmiş durumda tatil sitelerini birebir kopyalayarak vatandaşların hem paralarını hem de tatil hayallerini çalıyorlar. Peki bu tuzağa düşmemek için bizler ne yapmalıyız?
Bir diğer yöntemi ise "Fidyeci Yazılım." Bu yöntemle dolandırıcılar şirket bilgisayarlarına erişip verileri şifreliyor ve bilgilerin iadesi için vatandaşlardan yüksek miktarda para talep ediyor.
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