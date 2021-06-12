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A Haber siber ekiplerin harekat merkezinde! Siber polisler suçluların ensesinde

Koronavirüs salgını döneminde 'de internet ve sosyal medya kullanım süresi uzadı. Sanal ortamda işlenen olası suçlara karşı ise siber polislerin devriyeleri aralıksız devam ediyor. , aracılığıyla güvenli internet kullanımı ve dolandırıcıların tuzaklarına karşı vatandaşları bir kez daha uyardı.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2021 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021
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A Haber siber ekiplerin harekat merkezinde! Siber polisler suçluların ensesinde

Terör propagandası, fidyeci yazılımlar ve Onlarca sanal suç. Siber polisler sanal suçluların her an ensesinde.

kapılarını 'e açtı.

Sanal ortamda işlenen suçlara karşı siber analiz merkezinde personel 7/24 teyakkuzda. Başta terör propagandası olmak üzere, sanal ortamda işlenen suçlar burada tespit ediliyor ve en kısa zamanda ilgili makamlara bildiriliyor.

Verilere göre 84 milyonluk nüfusunun yüzde 90,8'i yani yaklaşık 77 milyonu cep telefonu kullanıyor. Aktif sosyal medya kullananların sayısı ise tam 60 milyon.

Özellikle pandemi döneminde evde geçirilen sürenin uzamasıyla internet kullanımında da ciddi bir artış oldu.

Türkiye'de sosyal medyada en fazla vakit harcayanlar ise gençler, yüzde 65'inin akıllı telefonu var. Günde ortalama 6 saat vakit geçiriyorlar. En çok kullandıgı uygulamalar, yüzde 65 Instagram yüzde 62 oranında ve yüzde 51 oranında .

İnternet kullanım süresinin artması sanal suçlarla mücadelede daha fazla sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Bilinçli ve güvenli sosyal medya kullanımı için atılması gereken adımlar ise basit.

Siber polisler, dolandırıcıların yaygın olarak kullandığı tuzaklara karşı vatandaşları bir kez daha uyardı.

Yaz mevsiminin gelmesiyle otellerde rezervazsyon yoğunluğu yaşanmıyor. Dolandırıcılar bu durumu da fırsata çevirmiş durumda tatil sitelerini birebir kopyalayarak vatandaşların hem paralarını hem de tatil hayallerini çalıyorlar. Peki bu tuzağa düşmemek için bizler ne yapmalıyız?

Bir diğer yöntemi ise "." Bu yöntemle dolandırıcılar şirket bilgisayarlarına erişip verileri şifreliyor ve bilgilerin iadesi için vatandaşlardan yüksek miktarda para talep ediyor.

Ve dolandırıcıların şans oyunları üzerinden vatandaşlara yüksek miktarda para kazandırma vaadi.

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