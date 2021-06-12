A Haber siber ekiplerin harekat merkezinde! Siber polisler suçluların ensesinde

Yaz mevsiminin gelmesiyle otellerde rezervazsyon yoğunluğu yaşanmıyor. Dolandırıcılar bu durumu da fırsata çevirmiş durumda tatil sitelerini birebir kopyalayarak vatandaşların hem paralarını hem de tatil hayallerini çalıyorlar. Peki bu tuzağa düşmemek için bizler ne yapmalıyız?