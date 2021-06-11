Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Şehriban Hatun Camii'nin ibadete açılmasında önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şehriban Hatun Camii'nin ibadete açılmasında önemli açıklamalarda bulundu. Kentsel dönüşüm çağrısında bulunan Başkan Erdoğan, "Eğer bu şekilde yapmazlarsa belediye önüne giderek oturma eylemi yapın. Ben de yanınıza geleceğim" ifadelerine yer verdi. Biden görüşmesi hakkında da konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, Amerika arasındaki ilişkileri ele alma imkanımız olacak" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şehriban Hatun Camii'nin ibadete açılmasında önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;
Cami tüm Müslümanlara hayırlı olsun. Allah kendilerinden razı olsun. Şimdiden bu hazırlıkları imkanı olan hep beraber yapmak durumundayız, yapıyoruz, yapacağız. Tüm Müslümanların verdiği desteklerle ülkemizin dört bir yanında camilerimizi inşa etmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz.
Sözleri daha fazla uzatmaktan Şehriban annemize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm imkanı olanları da böyle bir seferberliğin içinde olmaya davet ediyorum.
KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
Burhaniye'de kentsel dönüşüm için belediyemize, kurumlarımıza yardımcı olun. Biz de burada rahat yaşamanız için süratle çalışalım. Kirazlıtepe'de ne verildiyse aynı sözü burada bu sözü ben veriyorum. Eğer bu şekilde yapmazlarsa belediye önüne giderek oturma eylemi yapın. Ben de yanınıza geleceğim.
BIDEN VE NATO ZİRVESİ MESAJI
NATO Zirvesi'nde öncelikli olarak NATO ülkeleri olarak neler yaptık, neler yapıyoruz, neler yapacağız bunlar gündeme gelecek. Türkiye NATO ülkeleri arasında ilk 5'te yerini alan güçlü bir ülke. Türkiye-ABD arasındaki ilişkileri sayın Biden ile ele alma imkanı bulacağız.
İkili görüşmelerimiz var. İngiltere, Fransa, Almanya, Letonya Başbakanları, Cumhurbaşkanları ile görüşmelerimiz olacak. Bu sayı artar eksilmez. Böyle bir zincir ikili bir şekilde orada görüşmeleri devam ettireceğiz. Bir de NATO üyeleri olarak orada sunumlarımız olacak. Bu sunumları müteakiben de basın açıklamamızı NATO Zirvesi'nden sonra yapacak ve daha sonra da en son görüşmemiz Biden ile olacak.
Bu görüşmenin ardından da Azerbaycan'a geçeceğiz. Orada da malum önce Fuzuli'ye gideceğiz. Daha sonra İlham Aliyev kardeşim ile Şuşa'da buluşarak iki ülke olarak aramızda sözleşme imzalayacağız. Bu da Türkiye Azerbaycan arasında kapsamlı bir sözleşme olacak. Azerbaycan'dan sonra da Antalya'da Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Liderler Zirvesi'ne katılacağız. Sonrasında da tekrar mesaimize başlayacağız.
HALK PKK'YA KARŞI AYAKLANDI
Oradaki ikili görüşmelerde Ermenistan konusu gündeme geldiğinde bunların hepsini gündeme getireceğiz. Mayın konusunda biz konuyla ilgisi olanlara önce bu işi çözelim diyeceğiz.
Münbiç PKK'nın işgali altında değil, böyle bir şey olmuş olsa bunların karşısına dikilecek olan biz oluruz. Her an gözümüz kulağımız orada.
"TURİST ATAĞI BAŞLAYACAK"
Aşıda 32 milyonu yakaladık, bir taraftan da aşılarımız geliyor. Gerek BionTech gerek Çin'le yaptığımız anlaşmalar var. Turizm konusunda İngiltere ile bağlantılarımızı, Rusya'dan bir heyetle görüşmeler yapılacak. Bir turist atağı inşallah başlayacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- PTT'den EURO 2020 müjdesi! UEFA EURO 2020 TM anma pulu ve ilk gün zarfı fiyatı ne kadar? Pul adedi...
- OGM işçi alımı son dakika: 2021 Orman Genel Müdürlüğü mevsimlik işçi alımı başvuru ne zaman? Kadro dağılımı ve şartlar...
- 30 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 30-40 yaş arası aşılama ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı aşı takvimi!
- Ve açıklandı! MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı! 2021 MSB PERTEM MSÜ 2. seçim aşaması ne zaman, nasıl olacak?
- Son dakika: Altın fiyatları neden düşüyor? 11 Haziran Gram altın, çeyrek, 22 ayar bilezik gramı fiyatları ne kadar?
- BİM'den elektrikli katlanır bisiklet sürprizi! 11 Haziran Cuma BİM Aktüel ürünler kataloğu indirime doymadı! Bu hafta...
- Türkiye İtalya maçı kadrosu: Muhtemel 11'ler kimler? EURO 2020 Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta?
- Bugün toplantı var mı? Kabine Toplantısı ertelendi mi, iptal mi oldu? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak?
- AÖF final sonuçları için kritik açıklama geldi! 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Atatürk Üniversitesi açıkladı! ATA AÖF yaz okulu olacak mı? 2021 ATA AÖF yaz okulu başvuruları ne zaman?
- ATA AÖF ders geçme notu kaç? 2021 ATA AÖF harf notu anlamları nedir? CC, CB geçer mi?
- AÇIKLANDI! ATA AÖF final sonuçları sorgulama: 2021 ATA AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Bahar dönemi...