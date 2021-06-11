Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Şehriban Hatun Camii'nin ibadete açılmasında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şehriban Hatun Camii'nin ibadete açılmasında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;

Cami tüm Müslümanlara hayırlı olsun. Allah kendilerinden razı olsun. Şimdiden bu hazırlıkları imkanı olan hep beraber yapmak durumundayız, yapıyoruz, yapacağız. Tüm Müslümanların verdiği desteklerle ülkemizin dört bir yanında camilerimizi inşa etmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz.

Sözleri daha fazla uzatmaktan Şehriban annemize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm imkanı olanları da böyle bir seferberliğin içinde olmaya davet ediyorum.