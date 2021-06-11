Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan baro seçimleri için genelge

Avukatlık Kanununun Ek Madde 3 hükümlerine göre üye sayısı 400'ün üzerindeki barolar ise; cumartesi ve pazar günlerini kapsayacak şekilde iki gün yapmaları gereken genel kurullarını 26-27 Haziran 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinden itibaren yapabilecek.

Bu tarih ve sonrasında pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması halinde baro seçimlerine katılacak olan ve oy verme hakkı bulunan avukatlar ile diğer seçim görevlileri bu kısıtlamadan muaf tutulacak.