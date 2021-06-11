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Karapınar GES'te ilk faz tamamlandı! En büyük güneş enerjisi yatırımı uzaydan bile görünüyor

'nin yerli ve yenilenebilir enerji hedefleri açısından büyük öneme sahip olan ’nin ilk fazı tamamlandı. Güneş enerjisi santralinin tamamı 2022'de devreye alınacak. Bin megawatt kapasiteli bilgi ve teknoloji üssü olacak. muhabiri 'ın konuğu olan Yönetim Kurulu Başkanı dev yatırımla ilgili bilgileri canlı yayında anlattı.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2021 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021
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Karapınar GES'te ilk faz tamamlandı! En büyük güneş enerjisi yatırımı uzaydan bile görünüyor

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun açıklamaları:

"Bu tesis 11 kilometreye 3 kilometre uzunluğunda. Burası 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde.

Şu anda uzaydan görünen dev bir eserin alanı üzerindeyiz.

Geçen sene ağustos ayında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da güneş teknolojileri fabrikasını kurduk. 4 fabrika bir arada ve AR-GE merkeziyle birlikte geçen sene bitti ve ilk panelini üretti.

Aynı gün burada montaja başladık. Fabrikaya 400 milyon dolar yatırım yaptık. Konya Karapınar'daki yatırımın bedeli 1 milyar dolar. İki yatırımın toplam bedeli 1 milyar 400 milyon dolar.

Pandemi döneminde dünyanın döküldüğü bir zamanda biz ülkemize gerçekten çok büyük hizmetler veriyoruz. Temiz enerji üreteceğiz. Bunun için çok mutluyuz.

Şu an 1. faz tamamlandı, 700 bin adet panel takıldı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Bittiğinde 3,5 milyon panel takılmış olacak. Hedefimiz 2022 aralık ayında tamamını bitirip bin megavatlık enerjiyi sisteme verdik.

Bu proje bittiğinde 2 milyon 400 bin hanenin enerjisini karşılayacak bir tesis olacak. Bizim Ankara'da kurduğumuz fabrika ürünü sıfırdan panel noktasına kadar getiriyor.

Bunlar ithalatı ortadan kaldırıyor. Fabrikadaki yerlilik oranı yüzde 80 olduğu için ikisinin ülkemize toplam 400 milyon dolar katkısı var bu döviz içeride kalacak.

Bu proje aynı zamanda çevreye de çok faydalı. Burası iklim şartlarında dolayı tarım yapılamaz hale gelmişti. Bu alanda artık ülkemize temiz enerji üretecek bir santral kuruyoruz.

Türkiye dünyada yenilebilir enerji konusunda farklı kaynaklarda 7. ve 13. sırada yer alıyor. Bundan 6 sene önce Türkiye'de GES üretimi 40 megavattı. Hükümetimizin aldığı tedbirler ile 7 bin civarına çıktı. Çok büyük bir büyüme sağlandı.

Projemiz uzaydan görünüyor. Burayı arabayla bile gezmek zor. Devasa bir yatırım ve eser. Burası bittiğinde büyüklük anlamında Avrupa'da birinci olacak, dünyada ise ilk 5'te yer alacak."

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Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi yatırımı "TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMI"

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