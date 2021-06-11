Karapınar GES'te ilk faz tamamlandı! En büyük güneş enerjisi yatırımı uzaydan bile görünüyor
Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir enerji hedefleri açısından büyük öneme sahip olan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’nin ilk fazı tamamlandı. Güneş enerjisi santralinin tamamı 2022'de devreye alınacak. Bin megawatt kapasiteli Karapınar GES bilgi ve teknoloji üssü olacak. A Para muhabiri Rıfat Fırat'ın konuğu olan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu dev yatırımla ilgili bilgileri A Haber canlı yayında anlattı.
Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun açıklamaları:
"Bu tesis 11 kilometreye 3 kilometre uzunluğunda. Burası 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde.
Şu anda uzaydan görünen dev bir eserin alanı üzerindeyiz.
Geçen sene ağustos ayında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da güneş teknolojileri fabrikasını kurduk. 4 fabrika bir arada ve AR-GE merkeziyle birlikte geçen sene bitti ve ilk panelini üretti.
Aynı gün burada montaja başladık. Fabrikaya 400 milyon dolar yatırım yaptık. Konya Karapınar'daki yatırımın bedeli 1 milyar dolar. İki yatırımın toplam bedeli 1 milyar 400 milyon dolar.
Pandemi döneminde dünyanın döküldüğü bir zamanda biz ülkemize gerçekten çok büyük hizmetler veriyoruz. Temiz enerji üreteceğiz. Bunun için çok mutluyuz.
Şu an 1. faz tamamlandı, 700 bin adet panel takıldı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Bittiğinde 3,5 milyon panel takılmış olacak. Hedefimiz 2022 aralık ayında tamamını bitirip bin megavatlık enerjiyi sisteme verdik.
Bu proje bittiğinde 2 milyon 400 bin hanenin enerjisini karşılayacak bir tesis olacak. Bizim Ankara'da kurduğumuz fabrika ürünü sıfırdan panel noktasına kadar getiriyor.
Bunlar ithalatı ortadan kaldırıyor. Fabrikadaki yerlilik oranı yüzde 80 olduğu için ikisinin ülkemize toplam 400 milyon dolar katkısı var bu döviz içeride kalacak.
Bu proje aynı zamanda çevreye de çok faydalı. Burası iklim şartlarında dolayı tarım yapılamaz hale gelmişti. Bu alanda artık ülkemize temiz enerji üretecek bir santral kuruyoruz.
Türkiye dünyada yenilebilir enerji konusunda farklı kaynaklarda 7. ve 13. sırada yer alıyor. Bundan 6 sene önce Türkiye'de GES üretimi 40 megavattı. Hükümetimizin aldığı tedbirler ile 7 bin civarına çıktı. Çok büyük bir büyüme sağlandı.
Projemiz uzaydan görünüyor. Burayı arabayla bile gezmek zor. Devasa bir yatırım ve eser. Burası bittiğinde büyüklük anlamında Avrupa'da birinci olacak, dünyada ise ilk 5'te yer alacak."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- PTT'den EURO 2020 müjdesi! UEFA EURO 2020 TM anma pulu ve ilk gün zarfı fiyatı ne kadar? Pul adedi...
- OGM işçi alımı son dakika: 2021 Orman Genel Müdürlüğü mevsimlik işçi alımı başvuru ne zaman? Kadro dağılımı ve şartlar...
- 30 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 30-40 yaş arası aşılama ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı aşı takvimi!
- Ve açıklandı! MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı! 2021 MSB PERTEM MSÜ 2. seçim aşaması ne zaman, nasıl olacak?
- Son dakika: Altın fiyatları neden düşüyor? 11 Haziran Gram altın, çeyrek, 22 ayar bilezik gramı fiyatları ne kadar?
- BİM'den elektrikli katlanır bisiklet sürprizi! 11 Haziran Cuma BİM Aktüel ürünler kataloğu indirime doymadı! Bu hafta...
- Türkiye İtalya maçı kadrosu: Muhtemel 11'ler kimler? EURO 2020 Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta?
- Bugün toplantı var mı? Kabine Toplantısı ertelendi mi, iptal mi oldu? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak?
- AÖF final sonuçları için kritik açıklama geldi! 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Atatürk Üniversitesi açıkladı! ATA AÖF yaz okulu olacak mı? 2021 ATA AÖF yaz okulu başvuruları ne zaman?
- ATA AÖF ders geçme notu kaç? 2021 ATA AÖF harf notu anlamları nedir? CC, CB geçer mi?
- AÇIKLANDI! ATA AÖF final sonuçları sorgulama: 2021 ATA AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Bahar dönemi...