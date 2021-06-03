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A Haber'de dikkat çeken "erken seçim" değerlendirmesi: CHP'nin ve dostlarının acelesi var! Pandemi zeminini kaçırmak istemiyorlar

A Haber
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Giriş: 03.06.2021 13:00
Güncelleme:03.06.2021 13:35
Erken seçim ısrarının nedeni ne? Seçim gündemi ile Türkiye'nin önü mü kesilmek isteniyor? Muhalefet neden "erken seçim" diyor? AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik ve Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Erken seçim ısrarının nedeni ne? Seçim gündemi ile Türkiye'nin önü mü kesilmek isteniyor? Muhalefet neden "erken seçim" diyor? AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik ve Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik:

Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu CHP'si ile ilgili en büyük sorun yerli ve milli olup olamamakla alakalı. Karşımızda bahsettiğimiz Türkiye'nin ana muhalefeti Türkiye'deki dostlarımızla diye bahseden ABD başkanının yol arkadaşı Türk milletinin değil Türk milletinin iradesini yansıtacak şekilde yol yürüyen bir ana muhalefet partisinden maalesef bahsedemiyoruz. Haliyle bunun handikapları kendiliğinden ortaya çıkıyor. Kararları kendilerine ait değil dışarıda yurt dışında pişirilen yemekler Türk milletinin önüne sürülmeye çalışılıyor. Yapılmak istenen budur. Bu gündem de Kılıçdaroğlu'nun kendi gündemi değildir.

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür:

Muhalefetin acelesi var. 90'lar üzerinden bir algı operasyonu yürütülüyor. Türkiye'nin bugünkü haliyle 90'ları örtüştürmeye çalışıyorlar. O iftiralarla algı operasyonlarıyla 28 Şubat sürecinde bir dakika aydınlık bir dakika karanlık eylemini bile 28 Şubat'ın altlığı yaptılar yani darbenin altlığı yaptılar. Temiz toplum beklentisini öyle bir hale getirdiler ki 28 Şubat'ı gerçekleştirmenin zemini oluştu. CHP'nin ve dostlarının acelesi var. Acelesi şundan pandemi zemini önemli bir zemin. Kapalı bir yapıya döndük içeri kapandık işte medya üzerinden sosyal medya üzerinden yalanların büyük yalanlarının etkisi inanılmaz hissedilmeye başladı. Bunun geçmesini istemiyorlar bu zeminde bir fırsat yakalayıp zaten erken seçim olursa muhalefet cephesi başarılı olur diye bir hesap yapılıyor.

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