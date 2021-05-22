Türkiye’ye yönelik sabotaj girişimleri! Tarihsel süreçte neler yaşandı?

2002-ERDOĞAN, YASAKLI OLDUĞU GEREKÇESİYLE SEÇİMLERE GİREMEDİ

AK Parti seçimlerden birinci parti çıktı ama Başkan Erdoğan'ı engelleme çabaları kendini göstermeye başlamıştı ki Erdoğan o dönem siyasi yasaklı olduğu gerekçesi ile seçimlere giremedi. O dönem manşetlerde siyasi hayatı bitti muhtar bile olamaz balıkları atılıyordu.

2003/2007- AHMET NECDET SEZER'İN CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMİNDE HÜKÜMET ÇALIŞAMAZ DURUMA GELDİ

Kararnameler noktasında Meclis noktasında bir çok engeller çıkarıldı hatta ordu da yavaş yavaş devreye giriyordu.

2006- DANIŞTAY SALDIRISI İLE KUMPAS PLANI

Türkiye yeni bir uçuruma sürüklenmek istendi. Gadyo operasyonlarından en önemlilerinden bir tanesi Danıştay saldırısıydı. Saldırının faili dinci gösterilerek saldırı AK Parti hükümetinin üzerine dindar kesimin üzerine yıkılmak istendi. Katil in kıskıvrak yakalanması büyük oyunu gözler önüne serdi.