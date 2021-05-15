Ali Babacan'ın ihanet itirafı! Ahlak dışı siyasete tepkiler artıyor! İtirafının perde arkasında ne var?

Hem 31 Mart seçimleri hem 1 Haziran seçimleri bunların hepsinde AK Parti'nin içinde Ali Babacan. Bekliyorlar eğer bir hareket olursa ABD'den bir emir gelirse harekete geçecekler. Umduğunu bulamayınca istifa ediyor.

Ali Babacan'ın 40 milletvekili ile ayrılacağı konuşuluyordu. Eğer 40 vekil ile ayrılsa bugün muhalefet parlamentoda üstünlük ele geçirecekti. Bunlar Ali Bacan'ı AK Parti'nin içinde tutarak olay çıkarmaya çalıştılar."