Ali Babacan'ın ihanet itirafı! Ahlak dışı siyasete tepkiler artıyor! İtirafının perde arkasında ne var?
AK Parti üyesiyken Abdullah Gül'ün adaylığı için muhalefetle görüştüğünü itiraf eden Ali Babacan'a tepkiler sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Öyle ki Ali Babacan'ın 2017 yılında Ankara'nın Beypazarı ilçesinde katıldığı bir toplantıda referanduma destek istemek bir yana AK Parti'yi yerden yere vuran açıklamalara imza attığı ortaya çıktı. Peki Ali Babacan’ın bu ahlak dışı siyasetinin perde arkasında ne var? Kapalı kapılar ardında kim ne teklif etti? Ali Babacan'ın 2018'den önce de muhalefet ile teması oldu mu? Babacan'ın itirafına Akşener ve Kılıçdaroğlu neden sessiz? Gelişmeleri A Haber canlı yayına katılan gazeteci Halime Kökçe ve Takvim yazarı Bülent Erandaç yorumladı.
Gazeteci Halime Kökçe'nin açıklamalarından öne çıkanlar:
"Ali Babacan'ın bu açıklaması siyaseten bitmesinin işaretidir. Siyaseten intihardır.
Bana kalırsa şu dakikadan sonra Ali Babacan'ın ettiği bir lafın 5 paralık değeri yoktur. Siyaset ihanet kabul etmez.
Bir hususta yanlış karar verebilirsiniz ama içinde olduğunuz harekete ve millete hizmettir.
Bu yolda yaptığınız hataları millet bir şekilde affedebilir. Ama aynı çizgide olsanız dahi bir ihanet gördüyse millet bunu affetmez.
Demokrasinin en değerli ilkesi şeffaflıktı. Ali Babacan buna riayet etmediğini açık şekilde göstermiştir.
Bunlar AK Parti'nin içindeyken karınlarından konuştular. Bu açıklamalarla kendi ahlaki zafiyetlerini örtmeye çalıştıklarını gösteriyor. Bu yerli ve milli bir siyasetçi profili değildir.
Ali Babacan 2011'den itibaren AK Parti'den soğumaya başladığını ifade ediyor. Bu tarihe dönüp bakıldığı zaman FETÖ'nün AK Parti'yi ele geçirmeye çalıştığı ancak başaramadığı bir zamana denk geliyor.
Bu dönemden sonra olanları da hep beraber gördük. Ali Babacan'ın AK Parti'ye yaptığı ihanettir."
Takvim yazarı Bülent Erandaç'ın açıklamaları:
"Ali Babacan 2. adamdır. Burada ipleri elinde tutan Abdullah Gül'dür. Bu ismin de proje bir isim olduğunu uzun zamandır biliyoruz. 2014 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra AK Parti Genel Başkanlığı'nı Ahmet Davutoğlu'na bıraktı.
Daha sonra anlaşıldı ki Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Abdullah Gül planlı şekilde hareket eden partinin içini karıştıran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı partiyi ele geçirmeye çalışan isimler olarak devreye çıktı. Bunlar tek başlarına hareket etmediler.
Abdullah Gül, derin Amerika ve Avrupa'nın proje adamıdır. 2014 yılında sonra Abdullah Gül'ün planları doğrultusunda parti içinde işlemler başladı. Ahmet Davutoğlu, CHP ile iş birliği yaparak belli bir tezgaha girmeye başladı. Derin Avrupa projesi dediğimiz olayla bağlantılı olarak.
Abdullah Gül, Ali Babacan'ın partinin içinde özellikle tutmuştur. 2018 yılında ABD Türkiye'ye karşı ekonomik savaş başlatıyor. Manipülasyonlar yapılıyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümeti başarısız gösterip 2019'daki seçimlere müdahale edebilmek için.
Berat Albayrak bu saldırılara karşı koymak için hayatını ortaya koyuyor, gece gündüz demeden çalışıyor. Berat Albayrak bu manipülasyonları deşifre etmek için mücadele ediyor ama partinin içinde bulunan Ali Babacan tek kelime etmiyor. Çünkü ne olduğunu gayet iyi biliyor.
Hem 31 Mart seçimleri hem 1 Haziran seçimleri bunların hepsinde AK Parti'nin içinde Ali Babacan. Bekliyorlar eğer bir hareket olursa ABD'den bir emir gelirse harekete geçecekler. Umduğunu bulamayınca istifa ediyor.
Ali Babacan'ın 40 milletvekili ile ayrılacağı konuşuluyordu. Eğer 40 vekil ile ayrılsa bugün muhalefet parlamentoda üstünlük ele geçirecekti. Bunlar Ali Bacan'ı AK Parti'nin içinde tutarak olay çıkarmaya çalıştılar."
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