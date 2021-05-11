Ali Babacan'ın siyasi ahlaksızlık itirafı! Kılıçdaroğlu’ndan bankalara tehdit
Türkiye ve dünya gündemi oldukça sıcak bir dönemden geçiyor. Terör devleti İsrail, Filistinleri katletti. Gazze’de şehit sayısı 24’e çıktı. Türkiye’de ise Millet İttifakı’nda yaşanan çelişkiler konuşuluyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yatırımcılara ve bankaları tehdit etti. Ali Babacan ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı için imza verip Abdullah Gül’e destek verdiği itiraf etti ve kirli siyasetleri ifşa oldu. Peki CHP lideri Kılıçdaroğlu bankaları neden tehdit etti? Muhalefette kim kiminle, hangi hesabı yapıyor? Ali Babacan bu itirafı neden yaptı? Dünya ve Türkiye’deki gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan MHP Kahramanmaraş milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, AK Parti Ordu milletvekili Metin Gündoğdu değerlendirdi.
MHP milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan'ın açıklamaları:
"İsrail Amerika'nın desteğini arkasına alarak şımarık şekilde saldırılarını sürdürüyor. İnsanların ibadet etmesin engelleyen bir şekilde Müslüman ve İslam düşmanlığına dönüşmüş şekilde.
Biz oradaki masum insanlara yaptığı zulmü lanetliyoruz. ABD ve Batı'nın iki yüzlülüğüne bir kez daha görmüş olduk.
KILIÇDROĞLU'NUN BANKALARI TEHDİT ETMESİ
Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları gerçekten çok gülünç. Akıl tutulması yaşıyor. Böyle bir açıklamayı nasıl yapar anlamıyorum. Bir banka ya da finans kuruluşu bunu desteklemişse bunu takdir etmek gerekir. Bu bankaları tehdit etmek aciz olduğunu işaretidir.
Kendisi iktidar ile siyasi olarak mücadele edemediği için finans kuruluşlarını tehdit ederek bu yatırımları engellemeye çalışıyor. Hep istemem tavrının bir örneğini gösteriyor. Ben projelere desteğin devam edeceğini düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri finans kuruluşları tarafından ciddiye alınacak laf değildi. Böyle iktidara geleceğini de düşünmüyorum.
ALİ BABACAN'IN İTİRAFI
Bilinçli bir açıklama olarak düşünüyorum. Zaten bunu biliyorduk. Ali Babacan ile Abdullah Gül beraber hareket ediyorlar. Görünürde parti başkanı Ali Babacan ama perde arkasında Abdullah Gül var. O dönem adaylık için herkesin uğraştığını biliyoruz.
Ali Babacan'ın bugün bunu itiraf etmesi kendi açısında nasıl bir karakter olduğunu göstermiştir. Bu bir karaktersizlik örneğidir. Sayın Erdoğan'a ve Ak Parti'ye ihanet ettiğini söylemekten de asla çekinmiyor ve bu tama olarak acizliğini gözler önüne seriyor."
AK Parti milletvekili Metin Gündoğdu'nun açıklamaları:
"İsrail'in masumlara karşı sergilediği bu tutumun nefretle kınıyorum. İsrail sürekli olarak Filistin halkına karşı acımasızca dünyanın gözü önünde bu vahşeti gerçekleştiriyor. Diğer Müslüman ülkelerin buna sessiz kalması gerçekten çok üzücü. Türkiye'nin bu işin karşısında olmasını ilan etmesi İsrail'i kınaması çok yerinde bir karardır.
KILIÇDROĞLU'NUN BANKALARI TEHDİT ETMESİ
Biz ne söylediğini bilmeyen bir muhalefet ile karşı karşıyayız. Söylediklerini hiç hesap etmeden konuşan sadece konuşmak için konuşan bir muhalefet ile karşı karşıyayız. Yapılan her proje karşı çıkan bir muhalefet var. Muhalefet ne yapmak istediğini ortaya koyamıyor.
AK Parti iktidarı yapılması gerekenlerin en iyisini ülkeye kazandırıyor. Bunun için alternatif bir proje ortaya koyamadıkları için boş boş konuşuyorlar. Birilerini tehdit etmek çok çirkin bir yöntem. Bunun toplumsal karşılığını da çok kötü. Yaklaşık 2 yıldır tehdit dili ile ülkede değişim heves ediyorlar. Ama toplum heveslerini kursağında bırakıyor biz bunu sokakta her yerde görüyoruz.
ALİ BABACAN'IN İTİRAFI
Bir imza atıyorsunuz ve attığınız bu imzanın arkasında duramıyorsunuz. Sonra çıkıp bir parti kurarak topluma bir şeyler yağacağınızı söylüyorsunuz. İmzasının arkasında duramayan birisinin topluma karşı yapacağız hiçbir şey olamayacağı açıktır.
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