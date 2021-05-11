Ali Babacan'ın siyasi ahlaksızlık itirafı! Kılıçdaroğlu’ndan bankalara tehdit

ALİ BABACAN'IN İTİRAFI

Bilinçli bir açıklama olarak düşünüyorum. Zaten bunu biliyorduk. Ali Babacan ile Abdullah Gül beraber hareket ediyorlar. Görünürde parti başkanı Ali Babacan ama perde arkasında Abdullah Gül var. O dönem adaylık için herkesin uğraştığını biliyoruz.

Ali Babacan'ın bugün bunu itiraf etmesi kendi açısında nasıl bir karakter olduğunu göstermiştir. Bu bir karaktersizlik örneğidir. Sayın Erdoğan'a ve Ak Parti'ye ihanet ettiğini söylemekten de asla çekinmiyor ve bu tama olarak acizliğini gözler önüne seriyor."