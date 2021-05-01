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Türkiye’nin tohum gen bankası! Yerli tohumlar burada 100 yıl korunacak

Tam da gıda arz güvenliğinin konuşulduğu bu pandemi günlerinde 'nin bir bankası var. . Gen Bankası'nda yüzlerce türde binlerce tohum örneği saklanıyor. Detayları muhabiri Rüya Akkuş'un konuğu olan Enstitü Müdürü Nevzat Birişik anlattı.

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 01.05.2021 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021
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Türkiye’nin tohum gen bankası! Yerli tohumlar burada 100 yıl korunacak

TAGEM Enstitü Müdürü Nevzat Birişik'in açıklamaları:

"Burası 90 yıllık bir kurum. Türkiye'nin hayvancılık AR-GE'sinin yapıldığı bir nokta.

Burası da hayvancılık servetimizi sakladığımız gen bankamız.

Burada koruma altına aldığımız yani soyu tükenmesin diye tedbir aldığımız toplam 6 türde 31 ırka ait 88 bin materyal var.

Bu azot tanklarımız -186 derece muhafaza ediyor.

İçine konulan embriyo ve spermalar sıcaktan etkilenmeyerek 30 yıl boyunca muhafaza edilecek. Her bir ırk için bir tankımız var.

Bu hayvanlara ait bazı dokuları bazı hücreleri de koruma altına alıyoruz. Şu anda "çine çeparı" diye bir koyun türümüz var.

Nesli tehlike altında. Biz bunların embriyo ve spermalarını burada koruma altına aldık. İhtiyaç halinde bu türü tekrar artırıyoruz."

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