Kuzey Irak’ta PKK’ya darbe! Destek isteyen teröristlere Kandil'den cevap: Başınızın çaresine bakın
Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde başlattığı Pençe Şimşek, Pençe Yıldırım Harekatı’na devam ediyor. Kuzey Irak'taki Metina kampı PKK’ya dar edildi. Metina'da 42 PKK’lı etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak'ta güvenli bölge nasıl oluşturuluyor? Harekatla ilgili ayrıntıları ve bölgedeki son durumu A Haber Yurt/İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak aktardı.
A Haber Yurt/İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak'ın açıklamaları:
"Kuzey Irak'a yapılan harekat 23 Nisan'da çok anlamlı bir günde başladı. Bugün harekatta 8. gündeyiz.
Operasyon tüm hızıyla karadan devam ediyor. Hava kuvvetlerimiz de yoğun bir destek sağlanıyor.
Bölgeye 1990'larda binlerce askerle 'Ara-bul-yok et' operasyonları yapılıyordu. Operasyonlar bitince askerler geri geliyordu. O dönemde harekatlar tamamen yabancıların verdiği silahlarla yapılıyordu.
Bu dönemde ise tamamen yerli ve milli silahlar kullanılıyor. İHA'lar SİHA'lar kullanılıyor. Sınırda Fırtına obüslerimiz var. 40 kilometre menzili var. Askerlerimizin önünü açıyor.
Metina-Avaşin bölgelerine TSK karadan giriş yaptı. Buralar neden önemli? Teröristlerin '30 yıl geçse bile TSK giremez.' dediği yerler. Türk Silahlı Kuvvetleri bu bölgede adım adım ilerliyor. Bu bölge tamamen dağlık ve mağara temas aramaları yapılıyor.
Bölgede binlerce mayın var. Mağaralarda yüzlerce el yapımı tuzaklar var. Askerlerimiz bu tuzaklara karşı mücadele veriyor.
Teröristler sığınaklardan çıkmaya cesaret bile edemiyor. Bölgedeki teröristler ya teslim olacak ya da etkisiz hale getirilecekler.
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