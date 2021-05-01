Kuzey Irak’ta PKK’ya darbe! Destek isteyen teröristlere Kandil'den cevap: Başınızın çaresine bakın

A Haber Yurt/İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak'ın açıklamaları:

"Kuzey Irak'a yapılan harekat 23 Nisan'da çok anlamlı bir günde başladı. Bugün harekatta 8. gündeyiz.

Operasyon tüm hızıyla karadan devam ediyor. Hava kuvvetlerimiz de yoğun bir destek sağlanıyor.