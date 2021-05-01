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Kuzey Irak’ta PKK’ya darbe! Destek isteyen teröristlere Kandil'den cevap: Başınızın çaresine bakın

'ın kuzeyinde başlattığı , ’na devam ediyor. 'taki kampı PKK’ya dar edildi. Metina'da 42 PKK’lı etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak'ta güvenli bölge nasıl oluşturuluyor? Harekatla ilgili ayrıntıları ve bölgedeki son durumu Yurt/İstanbul Haber Müdürü aktardı.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2021 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021
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Kuzey Irak’ta PKK’ya darbe! Destek isteyen teröristlere Kandil'den cevap: Başınızın çaresine bakın

A Haber Yurt/İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak'ın açıklamaları:

"Kuzey Irak'a yapılan harekat 23 Nisan'da çok anlamlı bir günde başladı. Bugün harekatta 8. gündeyiz.

Operasyon tüm hızıyla karadan devam ediyor. Hava kuvvetlerimiz de yoğun bir destek sağlanıyor.

Bölgeye 1990'larda binlerce askerle 'Ara-bul-yok et' operasyonları yapılıyordu. Operasyonlar bitince askerler geri geliyordu. O dönemde harekatlar tamamen yabancıların verdiği silahlarla yapılıyordu.

Bu dönemde ise tamamen yerli ve milli silahlar kullanılıyor. İHA'lar SİHA'lar kullanılıyor. Sınırda Fırtına obüslerimiz var. 40 kilometre menzili var. Askerlerimizin önünü açıyor.

Metina-Avaşin bölgelerine TSK karadan giriş yaptı. Buralar neden önemli? Teröristlerin '30 yıl geçse bile TSK giremez.' dediği yerler. Türk Silahlı Kuvvetleri bu bölgede adım adım ilerliyor. Bu bölge tamamen dağlık ve mağara temas aramaları yapılıyor.

Bölgede binlerce mayın var. Mağaralarda yüzlerce el yapımı tuzaklar var. Askerlerimiz bu tuzaklara karşı mücadele veriyor.

Teröristler sığınaklardan çıkmaya cesaret bile edemiyor. Bölgedeki teröristler ya teslim olacak ya da etkisiz hale getirilecekler.

Örgüt şu an çözülme noktasında. Telsiz kestirmelerinde terör örgütü Metina-Avaşib ve Kandil'den takviye istiyor. Takviye isteyen teröristlere cevap olarak "Başınızın çaresine bakın" deniyor. Terör örgütü bu bölgede bitme noktasına geldi."

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