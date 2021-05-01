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Hatay’da teröristlerin açtığı tünel yok edildi! Bu tünellerin amacı ne?

'da görevli hudut personeli, 'den yönüne kazılan tünel tespit etti. Terör örgütü üyelerin kaçak geçişler için kullandığı tünel, imha edilerek kullanılamaz hale getirildi. Kazı çalışmasında kullanılan 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 1 adet el arabası, 300 metre kablo, kazma, kürek ve akü ele geçirildi Ortaya çıkartılan tünelin amacı ne? Teröristler bu tüneller ile ne yapmaya çalışıyor? Gelişmeleri yayınına bağlanan Terör ve Güvenlik Uzmanı Çoşkun Başbuğ bağlandı.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2021 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021
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Hatay’da teröristlerin açtığı tünel yok edildi! Bu tünellerin amacı ne?

Terör ve Güvenlik Uzmanı Çoşkun Başbuğ'un açıklamaları:

"Bu tüneller karşı tarafın içene düştüğü aciz durumu ortaya koyuyor.

Buralar yakın zaman beton mikserlerinin gezdiği teröristlerin cirit attığı bir yerdi. Buralar Türkiye'ye tuzaklar kurulan yerdi.

Bunlar terör örgütünün son çırpınışları. Orada görev yapan askerleri yürekten kutlamak lazım.

Hem Esenler'de hem de sınır da yaşadığımız hadiseler burada görevli personellerin dikkati sayesinde engellendi. Getirilen bombaların Suriye'den sokulduğu yönünde bilgiler var.

Terörle mücadelede 40 yıllık ihmalin bedelini 4 yıl içerisinde ağır şekilde ödettik. Bu mücadele ciddi bir noktaya geldi ve artık terör bitme noktasına geldi.

İşte gözleri dönmüş şekilde kan akıtmak istiyorlar. Esenler'deki kanlı planının arkasını çok iyi okuduk. Amaçları kan dökmekti. Tüneller paramotorlar hepsi tükenmişliğin belirtisi. Arayış içindeler.

Sınırda görevli FETÖ'cü alçaklar terör örgütü mensuplarını elleriyle yurda getirip eylem yapmasına göz yumuyordu. Şimdi sınırlarımızda kuş bile uçurtmuyor."

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